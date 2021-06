Angustia, malestar, frustración, tristeza, desesperanza, hartazgo. Son problemáticas que surgieron con más fuerza en la sociedad durante la pandemia del coronavirus. Y eso se refleja en las estadísticas de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de La Pampa. “Se multiplicó la tasa de llamados y ahora es constante”, dijo el subsecretario Martín Malgá. Los pedidos de asistencia son por personas en crisis o por consumos problemáticos.

Malgá recordó que las líneas para solicitar asistencia por algún tipo de problemática que tengan las personas son el 132 y el 136.

“Desde el inicio de la pandemia hasta ahora hemos registrado una tasa de llamados diarios que fue multiplicándose. Ahora ya es constante y tiene que ver no solo con la búsqueda de un espacio de escucha, de contención, de acompañamiento, sino también con solicitud de asistencia psicológica, situaciones de riesgo, de crisis, búsqueda de orientación e información para iniciar tratamientos de consumos problemáticos”, explicó.

“Hacemos el seguimiento de personas aisladas en domicilios, hoteles, acompañamiento a familiares de personas en terapia intensiva, porque pasa mucho que personas de un mismo grupo familiar están aisladas en distintos espacios. Además inauguramos una línea telefónica para acompañar y asistir a los equipos de salud”, reveló.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes? “Acudimos por problemas de angustia, malestar, frustración, tristeza, desesperanza, hartazgo, problemas que sobrevienen y son esperables en situaciones de encierro y en un clima social que nos hace pensar que esto puede terminar mal. Es un padecimiento, una forma de atravesar esta situación a nivel mundial”, dijo Malgá.

El especialista aseguró que a veces estas situaciones son manejables al interior de la familia, pero a veces no y es allí donde intervienen los equipos de Salud Mental.

“Tuvimos que ampliar los equipos. En el inicio de la pandemia teníamos 20 operadores, pero ahora se sumó un equipo de 6 profesionales más y una coordinación tripartita”, señaló.

En el caso del personal de Salud, Malgá explicó que el acompañamiento es clave. “Los equipos de salud están notificando más muertes que nunca, por eso aplicamos dispositivos de acompañamiento para generar estrategias para el cuidado de su salud mental. No es fácil porque se trata de un personal que tiene poco tiempo para analizarse y entender lo que le ocurre. Hacemos hincapié en que esto no es una batalla, no acordamos con ese término bélico. Esta es una situación crítica que requiere mayores esfuerzos, pero ellos (los trabajadores de salud) están tratando de brindar salud”, cerró.

Fuente: Diario Textual