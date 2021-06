Florencia Kirchner fue dada de alta tras su internación en el sanatorio Otamendi, al que ingresó el martes a la noche, y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje con críticas a los medios que lanzaron fake news sobre su estado de salud, como también dejó un agradecimiento especial para el personal médico.

“Gracias a todxs por sus mensajes y ese tanto amor. Me estoy recuperando bien por el momento. No fue Covid-19 como informaron falsamente (para variar) algunos medios”, comenzó la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner. Y continuó: “Gracias al sanatorio Otamendi y a todo el equipo de medicxs, enfermerxs y personal auxiliar que me atendió tan atentamente”.

Luego, en una tercera historia de Instagram, Florencia le agradeció personalmente a una de las profesionales: “Nora, enfermera que también se encontraba cuando nació Hele, quien le tejió un suéter de recién nacida en su momento, me dejó esta escarapela hecha por ella que usaré con mucho cariño”. Para finalizar, publicó unas fotos de unos libros que leyó durante la internación y agradeció a las editoriales que se los mandaron.

Florencia Kirchner fue internada en el Sanatorio Otamendi tras presentar una infección leve. En el parte médico que difundió el Otamendi, se detalló que la hija de Cristina Kirchner se encontraba cursando su internación general «por proceso infeccioso». Además, la clínica aclaró que «la paciente no presentó ningún síntoma compatible con COVID-19».

Fake news de Feinmann

El conductor de LN+ Eduardo Feinmann fue el encargado de difundir una fake-news sobre la salud de Florencia al asegurar que la joven estaba internada con coronavirus. Los medios nacionales y hasta una agencia de noticias, levantaron esa información como verdadera, sin chequear, pero rápidamente fue desmentido por el círculo cercano de la cineasta.

Según afirmó el operador macrista, Florencia estaba internada en el Otamendi tras dar positivo de coronavirus. «Está internada Florencia Kirchner con Covid. Ayer estuvo la vicepresidenta acompañándola para internarla», aseguró Feinmann en su programa Alguien tiene que decirlo por Radio Rivadavia.

A eso, sumó detalles innecesarios como la habitación en la cuál se encontraba y finalmente, intentando mostrar empatía, expresó: «Ojalá que se mejore, salga bien. Yo creo que sí, por la edad que tiene, es joven. Como yo ya tuve Covid, estas cosas me conmueven, porque no es lindo estar internado por Covid. Me imagino la preocupación de toda la familia. Ante la enfermedad, soy profundamente empático».