El festejo por el 9 de julio y el Día de la Independencia que realizó el diario Clarín en sus redes sociales cayó como un balde de agua fría en los lectores por un increíble error: se publicó una foto del Cabildo de Buenos Aires en lugar de la típica Casa de Tucumán donde se firmó el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816. Los lectores de la provincia norteña hicieron notar su indignación frente al error del medio preferido del macrismo.

«Tantas veces compramos los libritos de Clarín con la casa histórica de Tucumán…. No quieran cambiar la historia. VIVA LA PATRIA!!», «Clarín, como siempre pifiandola, q eres de Mauri??? La casa Histórica genios. No solo Bs As existe. O no sabes historia???», «Vergüenza deberían tener estos de Clarín vende patria», fueron algunos de los mensajes de los lectores de Clarín en la red social Facebook, según consignó el portal El Tucumano. Al notar el grave error, el diario optó por eliminar la publicación.