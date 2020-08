La marcha por el #17A provocó varias internas dentro de la oposición y el macrismo. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a disparar críticas contra los moderados y a desafiar el liderazgo de Mauricio Macri dentro del espacio. En cambio, el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, criticó a los dirigentes que participaron activamente de la manifestación y pidió cautela al ala más dura de la oposición.

El ex ministro fustigó a los dirigentes que «pretenden capitalizar» los reclamos de los manifestantes durante la jornada de marchas del 17 de agosto en varios puntos del país. La marcha fue organizada desde las redes sociales del PRO, encabezada por Bullrich y fogoneada por los medios de comunicación afines al macrismo. En declaraciones a TN, Frigerio resaltó la importancia de la convocatoria pero se diferenció de la ex ministra de Seguridad y de los dirigentes que participaron de la manifestación.

«La marcha fue importante y la gente está harta. Pero intentar apropiarse de este reclamo genuino de la clase media que está cansada no me parece adecuado. Tenemos que tener una posición de acompañamiento pero de mucha humildad», dijo Frigerio para diferenciarse de Bullrich y otros ex funcionarios macristas que participaron activamente de la marcha, como por ejemplo el ex titular de Medios, Hernán Lombardi o el dirigente radical Luis Brandoni. «Hay que ser muy precavido desde la dirigencia política para pretender capitalizar esta bronca y este descontento», afirmó Frigerio.