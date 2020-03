Último momento: Ingresaron a una quinta y se robaron 13 ovejas, 15 lechones y una motocicleta

ImpactoCastex.com.ar tomo conocimiento en estas últimas horas sobre un robo en una quinta. Según las fuentes, autores extraños ingresaron en una quinta ubicada en el sector oeste, a 700 metros de una de las arterias de ingreso a Eduardo Castex y se llevaron ovejas, lechones y una moto.

El propietario del campo relató a este medio que fue hoy por la mañana cuando se acercó a la quinta a darle de comer a los animales y notó el faltante de 13 ovejas y 15 lechones. Cuando recorrió el lugar, el dueño se percató que además de los animales también le habían robado una moto cross 150cc roja y negra.

El propietario dialogó con este diario y afirmó que está cansado que le roben. El dueño de la quinta también fue consultado sobre si haría la denuncia y respondió «no, no quiero perder el tiempo porque no hacen absolutamente nada. En Castex viven robando y solo ustedes (en referencia a este medio) son los que informan sobre los robos que se producen, no se si el comisario no los cuenta a los robos o que pasa, pero es real, a mi me robaron».

Consultado sobre su sentimientos luego de que sufriera otro robo, el dueño de la quinta respondió , «siento impotencia porque Castex es tierra de nadie, si haces la denuncia no sirve para nada porque a las ovejas no las voy a recuperar. Con la moto voy a preguntar y con lo que publiquen ustedes, capaz alguno se entere y me avisa de algo pero con los animales ya perdí las esperanzas» concluyó el propietario de la quinta.