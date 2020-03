La Federación Agraria Argentina no se suma al lockout sojero

La cúpula de la Federación Agraria Argentina (FAA) finalmente no adherirá de manera oficial al cese de comercialización dispuesto para la semana que viene y dio a las bases libertad de acción ante la medida. El viernes, la Mesa de Enlace, que integra la FAA, anunció la medida de fuerza e inmediatamente las bases cuestionaron al presidente de esa federación, Carlos Achetoni, por no consultar la adhesión con la mesa directiva.

La medida de fuerza fue convocada en respuesta a la decisión dispuesta por el gobierno nacional de subir las retenciones del 30% al 33% a productores de más de 1.000 toneladas de soja. Tras conocerse la adhesión de la Federación Agraria, un grupo de productores que la integra bajo el nombre de «Bases Federadas», emitió un comunicado en el que rechazó la medida de fuerza y apuntó contra Achetoni por decidir la adhesión sin consultar, lo que hizo estallar la interna.

El lockout, o cese de comercialización de granos, está previsto que se active desde la hora cero del lunes hasta las 24 del próximo jueves.

En La Pampa.

A nivel local, la situación fue tomada por sorpresa por la dirigencia de la FAA, tal como aseguró a este medio Adolfo Sánchez, director del Distrito 8 de la entidad: «Me sorprendió bastante la adhesión y después la decisión de dejar libertad de acción a las bases. Nosotros vamos a responder a la conducción nacional y también dejar la libre decisión a los distintos socios».

A su vez, el dirigente agropecuario consideró que «se trata de una medida justa el hecho de no estar con el resto» al defender el anuncio del gobierno nacional relacionado a la segmentación de retenciones. «Estamos a la espera de que se haga realidad lo que propuso el gobierno para pequeños y medianos productores, que no resisten más presión impositiva, es algo que veníamos pidiendo desde FAA», manifestó.

«Distintos pensamientos».

Al ser consultado respecto de los ánimos en las bases locales ante la medida de fuerza, Sánchez explicó: «Como en todo, acá tenés distintos pensamientos. Sé que una cooperativa va a suspender la entrega de hacienda».

Sin embargo, el dirigente local de la FAA dio un pantallazo sobre la preocupación que existe entre los productores agropecuarios «por la altísima presión impositiva» y el impacto negativo de la sequía en los rindes. «Depende de la zona, pero ha habido pérdidas del 30% o incluso totales en los rindes en la provincia, eso sumado a que la presión impositiva es altísima como el costo de insumos y de combustible. El pequeño productor no tiene espalda para sostener eso», indicó.

Y en ese sentido, agregó: «El campo es el sector más aportante, siempre está dispuesto a ayudar. Pero por ahora la presión es altísima, alrededor del 70% de la producción se la lleva la parte impositiva».

Esfuerzos.

Finalmente, Sánchez fue consultado sobre el pedido de esfuerzo y solidaridad al que instó el presidente Alberto Fernández para salir de la situación de crisis del país y el rol del campo en ese contexto. «Lo que dicen las bases es que el Estado tiene que tomar los recaudos necesarios para achicar gastos y no seguir agregando funcionarios, es decir, se observa que no hacen el esfuerzo que le piden a los productores agropecuarios».

En ese sentido, añadió: «El Estado sostiene los altos sueldos de diputados, de senadores y de los funcionarios de la justicia y no gasta en mejorar caminos. El estado de las rutas con las que llevamos la producción es bastante lamentable, un ejemplo es la ruta 33, en la que hay accidentes por falta de reparación».

«No queremos cortar rutas».

El titular de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Victor Tapié, dijo que la libertad de acción dispuesta por la Federación Agraria no le restará efecto al paro, aunque lamentó que la entidad no adhiera a la medida. «Tengo la expectativa de que por ahí el lunes la federación cambie de opinión y vayamos a un paro todas las instituciones juntas, porque es un tema que afecta a todo el campo, desde el productor más chico al más grande», afirmó.

Por otra parte, el dirigente agropecuario descartó que la Agrícola Ganadera realice algún tipo de concentración o corte de ruta durante el paro. «En líneas generales no hay un ánimo por parte de los productores de salir a hacer ese tipo de cosas. Por supuesto que estamos todos afectados y hay un malestar generalizado por parte de las medidas, pero no queremos cortar rutas ni hacer medidas de fuerza extremas, solo es algo simbólico con la expectativa de que nos podamos sentar en una mesa de diálogo para solucionar los problemas del sector», sostuvo.

