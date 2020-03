Marín deja la presidencia del PJ pampeano

Tras el Congreso Nacional del Partido Justicialista, que se realizó esta semana en Ferrocarril Oeste del barrio porteño de Caballito, donde se definió el 3 de mayo como fecha para la renovación de autoridades partidarias, el presidente del PJ pampeano, Rubén Marín, aseguró que existe un «apoyo irrestricto al gobierno nacional y a las medidas que se están tomando».

Es el primer Congreso que se realiza después de las elecciones en las que el Justicialismo recuperó la presidencia del país, y se desarrolló «sin dificultades», señaló Marín, y agregó que «se puso la fecha para las elecciones nacionales, donde el gran objetivo que tenemos es que haya una lista de unidad y evitar las internas. Pareciera que hay un consenso en ese sentido, y que fue recogido por quienes tienen responsabilidades políticas mayores».

«El único planteo que existió, fue de Río Negro, que planteó el problema de (Miguel Angel) Pichetto, se reunió la Junta Disciplinaria de esa provincia para evaluar su expulsión del partido. La verdad es que no se como sigue afiliado».

Dificultades profundas.

Marín señaló que «tanto el presidente del Congreso (el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán) como el del PJ (el diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja) reconocieron las dificultades que existen en el país, que son profundas, y cada vez que uno va interiorizándose en más elementos del gobierno que pasó, con los problemas que hay, preocupan sobre manera».

Además, agregó que «no tanto para las acciones de gobierno a tomar, sino simplemente para que no tenga una connotación que pueda dificultar el arreglo con nuestros acreedores, tanto el FMI como los particulares. Estaban representadas todas las provincias, incluidos los de Córdoba (hace 10 años no participaban), éramos unos 500 congresales».

Cristina y la CGT.

«El gran cambio en el partido se dio por la incidencia de Cristina, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y en segundo lugar lo que volcó a los gobernadores que andaban viendo ver que pasaba, fue la unificación de la CGT. Eso tuvo una incidencia importantísima en la unificación del peronismo, tal vez más internamente que para afuera. Fueron los dos puntos creo mas determinantes, sumados al aporte que hizo Macri con su pésimo gobierno».

Con la convicción de que se mantenga esa unidad, Marín estimó que «no va a haber interna, que se va a lograr la unidad, y mi impresión personal es que no está cuestionado Gioja. Se habla también de Capitanich (gobernador de Chaco), pero que no estaba en el Congreso. Lo que noté entre los congresales, es una aceptación con el trabajo que hizo Gioja, vi un consenso importante, incluso se agradeció mucho su trabajo en pos de la unidad que nos llevó a ganar las elecciones».

«Hay una gran predisposición hacia el presidente y la vicepresidenta, y sabemos que la realidad indica, que no hay margen para jugar entre nosotros, el único margen es consolidar la unidad, con aquellos que te llevas muy bien, con aquellos que te llevas menos bien, y con los que no te llevas bien».

Mandato vencido.

El ex gobernador le dijo a LA ARENA que «los congresales pampeanos nos llevamos una sorpresa, porque todos teníamos mandato vencido. En el Congreso anterior se había hecho una prórroga, pero ahora nos encontramos con esta situación». Así las cosas, explicó que «podíamos pedir la palabra, opinar libremente, pero si hubiese habido una votación, nosotros no podíamos participar. Nosotros tendremos un proceso electoral ahora, y ahí se renovarán todos los cargos. Habrá elecciones internas donde se elegirán los congresales, las autoridades partidarias».

«Demasiado esfuerzo».

«Yo no seguiré, creo que ya cumplí mi función y es tiempo de que otro agarre las responsabilidades. No sé quien deberá ser el próximo presidente del PJ local. No sé quién se presentara, y cuál será la actitud que tomarán, lo que sé es que hay elecciones y que yo tengo pensado no seguir, con mi edad hay cosas que me cuestan demasiado esfuerzo». Consultado por quién debería ser su sucesor al frente del PJ pampeano, Marín dijo que «personalmente quisiera que haya elecciones, que se elija al peronista que sea».

«En lo personal creo que todo tiene un límite y el tiempo ha llegado para mí. El peronismo ha seguido gobernando, por lo que creo que tan mal no lo hemos realizado, pero es tiempo de que otros tomen la responsabilidad», añadió. Respecto de una posible lista de unidad, consideró que «se puede dar, siempre que sea una lista equilibrada. Si no es así, cada cuál sabrá qué es lo que debe hacer e iremos a una interna».

«Una gestión excelente».

El conductor de Convergencia dijo que ve hasta ahora en el trabajo del presidente Alberto Fernández, «una gestión excelente, sin un matiz partidario, con objetividad. Creo que fue difícil asumir una responsabilidad, en un país que lo dejaron hecho pedazos, con una deuda que dejaron imposible de responder en la inmediatez. Pero generó una esperanza en la sociedad que esperemos que se pueda concretar, tiene relación con todos los sectores».

«Está haciendo lo que dijo en la campaña, desde lo posible, empezando por los sectores más modestos. Realmente no me sorprendió porque lo conocía. Es prudente, no es confrontativo. No está haciendo un trabajo fácil, en los años que tengo nunca vi una situación del país como ésta. Alberto está asumiendo la responsabilidad, buscando soluciones e informándolas, porque acá no se oculta nada», señaló finalmente.

«Vergüenza ajena».

El ex gobernador dijo, en referencia al macrismo, que «los que se fueron no tienen derecho ni a hablar, a uno le da vergüenza ajena y lo indigna, porque hicieron bolsa todo. Me parece un absurdo la actitud que asumió una parte del sector agropecuario, a menos de 90 días de haber iniciado el gobierno, es incomprensible, desde un sector que ha tenido siempre compensaciones importantes».

«Me causa satisfacción la declaración de (Francisco) Torroba, que dice que no es justo, y claro que no lo es. Creo que la sociedad está pendiente y con buena predisposición a lo que haga Alberto, porque creo que están asumiendo como nunca la realidad en la que se encuentra el país. Uno ve incluso en los partidos de la oposición sus cuestionamientos, sin ir más lejos, el radicalismo también es un partido popular, y no les resulta cómodo el lugar al que los han llevado algunos dirigentes. Tengo muchos amigos radicales, que no quieren saber nada con las actitudes que se hicieron y con el tipo de oposición que quieren llevar ahora a menos de 90 días de haber asumido este gobierno», señaló.

Una causa y un fiscal.

El presidente del PJ La Pampa, volvió a hacer referencia a la causa en la que estuvo involucrado su hijo, el diputado Espartaco Marín, dijo: «Quiero que se defina el problema que hubo con mi hijo, saber de donde provino, y saber cuál es la realidad de lo que pasó. No solamente por él, sino por todos los que estaban involucrados. Más allá del caso que a uno lo toca personalmente, creo que los pampeanos no nos merecemos un fiscal como el que hay. De todos es un interrogante que espero que se resuelva pronto, para tranquilidad personal, porque a nivel de la sociedad está bastante claro, pero quiero saber con quienes nos movimos».

Fuente:La Arena