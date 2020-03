Torroba al paro del campo: «Es apresurado»

El diputado Francisco Torroba (UCR), dijo que «desde que se instalaron las retenciones, hasta ahora, es difícil suprimirlas. Las impuso Cristina Kirchner, las retiró Macri y después las terminó reincorporando», recordó, para agregar en tal sentido que «es un tema que tiene que ver con dos cosas, cuál es el porcentaje de retenciones y el tipo de cambio. Cuando hay un tipo de cambio atrasado, se complica el tema de las retenciones, pero cuando hay un tipo de cambio alto, es más viable».

El ex intendente santarroseño señaló que «las retenciones no van a tener efecto económico en esta cosecha, sí en la próxima. Va a caer el paquete tecnológico y la superficie, entonces hay que hacer la ecuación, recaudan 350 millones de dólares más, pero me cae la producción, estamos en problemas».

«El sector sojero está llevando a todo el sector agropecuario a un paro, en un momento donde gran parte del país tiene problemas de sequías, con lo cual la no comercialización de la invernada y la no comercialización del gordo de inferior calidad, como puede ser la vaca, va a tener un contraste, me parece que sería apresurado avanzar en un paro en estas circunstancias, y ante un gobierno que no tiene todavía cuatro meses», además señaló que «en un momento, en el que las condiciones climáticas, no favorecen a la comercialización. Lo que si tenemos que tener en cuenta, es que para muchos sectores, este cultivo sale de producción, por una cuestión de puertos, por una cuestión de lejanía, y para otros seguirá siendo un cultivo viable».

Otra manera de manifestarse

«En el caso de La Pampa, hay zonas pseudo-marginales que se van a salir de producción, o se van a volcar hacia otra producción. En el departamento Quemú Quemú o Alvear, que tienen un régimen de lluvia más importante, los números van a ser más finos pero creo que van a seguir en producción», expresó.

Torroba reafirmó que «un cultivo ha llevado al paro a todos los sectores, a la producción de carne, de maíz, de trigo. Creo que en un momento en que muchas provincias tienen dificultades por las sequías, habría que buscar otra manera de manifestarse, a favor o en contra de una medida de estas características».

«Yo no paro»

El dirigente radical dijo que «como productor yo no voy a parar, porque digamos que cuatro días no impactan en nada, el que tiene que comercializar hacienda o cargar granos a puerto, los va a cargar antes o después. Es un paro simbólico, que no va a tener impacto económico ni va a generar desabastecimiento».

«Las retenciones afectan a todos los productores, grandes y chicos, pero está claro que ya hay dos gobiernos que no han prescindido de las retenciones, el de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri. Lo que hay que ver es cómo seguir siendo competitivos en ciertos cultivos, sin bajar la extensión sembrada y el paquete tecnológico, que hoy tiene mucho que ver, si uno usa una semilla de calidad tiene un rinde, y si usa una de menor calidad, tiene otro».

En este sentido, dijo que «en 30 años, el país pasó de producir 30 millones de toneladas a 149 millones y medio el año pasado. Si usted le dice al ministro de Economía, mirá vamos a bajar en 30 millones de toneladas y al país van a entrar 10.000 millones de dólares menos, al ministro le va a agarrar un dolor de cabeza, porque hoy Argentina tiene que estabilizar la macroeconomía, parar la inflación y tener moneda extranjera para solventar las cuotas de la deuda externa».

Es negocio

A pesar de las retenciones que hubo en los últimos gobiernos, hace muy poco tiempo hubo una cosecha record de trigo, y en tal sentido se le consultó a Torroba si igualmente es negocio seguir produciendo. El legislador respondió que «es un buen tema, hubo producción récord de trigo, con un sistema fiscal totalmente diferente. Las retenciones que impuso Cristina en su momento favorecieron a la molinería y a los exportadores. Los ejecutivos de las multinacionales fueron felicitados por las casas matrices a raíz de las rentas que tuvieron. El trigo es totalmente diferente, la quita que hubo de retenciones generó esto. Si volvemos al sistema fiscal que tenía el trigo va a volver a bajar 10 millones de toneladas», concluyó.

Otro rechazo, desde Tandil

La Federación Agraria Tandil-Buenos Aires rechazó el paro decretado por la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, asegurando que las bases no fueron consultadas sobre la medida de fuerza.

«Federación Agraria Tandil le dice No al Paro Agropecuario!!!Ni siquiera las bases de la entidad fueron consultadas! Sostenemos que por medio del diálogo llegarán las mejoras para el sector productivo!!!!», dice el comunicado publicado en redes sociales.

La Mesa de Enlace convocó a una medida de fuerza a realizarse entre el lunes y el jueves próximo, en rechazo a la decisión del Gobierno de aumentar de 30 a 33% las retenciones a la soja y sus subproductos.

Desde Tandil llegó la primera mirada diferente de los sectores del campo, marcando que lo hacen en defensa de la gran mayoría de los productores.

«Cómo puede ser que este gobierno tenga tres meses y ya se haga un paro», manifestó

Nélida Sereno, dirigente de la Federación Agraria Tandil

«Estamos defendiendo al grueso de los productores», agregó Sereno ayer viernes por la mañana, en declaraciones a Radio Noticias. «No vamos al paro no porque estemos bien, sino porque estamos con un diálogo abierto y logrando pequeñas cosas», completó la dirigente tandilense.

Sereno consideró además que «la gran mayoría de las bases» en la Provincia de Buenos Aires «no están de acuerdo» con el lock out patronal. La ex directora de la entidad remarcó que los productores que la integran están «dolidos» porque «no fueron consultados» por la dirigencia que decidió los cuatro días de protesta.

«Esto ya se veía venir, los que estaban al frente de los tractorazos eran dirigentes del PRO», añadió.

Fuente:LaArena