«No robamos horas, velamos por la equidad»: Un grupo de profesores de danza autoconvocados, salió al cruce de la Asociación de Docentes de Artes Visuales

“No robamos horas, sino que velamos por la equidad de los espacios artísticos en la educación”, afirmó un grupo de profesores de danza autoconvocados, que salió al cruce de la Asociación de Docentes de Artes Visuales, que había planteado que fueron desplazados de horas de cuarto año del secundario en las recientes designaciones.

La agrupación de Profesores Agrupados de Danzas, que encabeza Dolores Pérez Cajal, difundieron un documento con aclaraciones sobre la situación.

“A partir de lo establecido en el acuerdo paritario 135, convenido entre UTELPA y el Gobierno de la Provincia de La Pampa, que se encuentra en concordancia con lo determinado por Normativa Federal, la Educación Pública debe contar con los tres lenguajes artísticos de manera equitativa”, explicaron.

“Gracias a la oferta académica del mismo Gobierno Provincial, desde el año 2005 hasta la fecha el Profesorado de Danza cuenta con 13 promociones de docentes formados en los tres niveles inicial, primario y secundario para cubrir cargos en toda la provincia”, prosiguieron. Por otra parte, indicaron, “los establecimientos educativos han recibido al espacio con buenas perspectivas, por su aporte en Educación Sexual Integral, por la articulación con otros saberes, es un lenguaje que pone en primer plano la actividad física, recomendación de la Organización Mundial de la Salud”.

“Cuando se nos acusó de haber tomado horas de teatro y de que los profesores de danza estamos dictando dichas clases, se incurrió en un error”, afirmaron. Y citaron que el mencionado acuerdo establece que “los docentes de educación artística en el ciclo básico del nivel secundario serán reordenados en el marco de la estructura curricular aprobada y teniendo en cuenta los listados correspondientes: 1° año Música ­ 3 horas-; 2° año Artes Visuales; 3 horas; 3° año Música -2 horas-, Artes Visuales ­ 2 horas- y/o Tercer Lenguaje Artístico (Danza o Teatro)”.

“Esto significa que, si un espacio no se cubrió por teatro, se debe continuar con el listado de danza y no estaríamos dando teatro, sino danza. La misma situación ocurriría en caso contrario; si horas de danza del 3er año no son cubiertas por docentes de danza, se continuaría con el listado de docentes de teatro”, puntualizaron.

“En lo que respecta a las horas de Lenguajes Artísticos correspondientes al 4to año de la educación secundaria, los docentes de Danza hemos trabajado para subsanar la inequidad que se produce en el abordaje de nuestro lenguaje durante todo el trayecto escolar de los alumnos de nuestro sistema educativo. Especialistas del Área de Lenguajes Artísticos de Educación de la Nación han establecido que las horas de 4to año deben ser para incluir el lenguaje Danza”, precisaron.

“Como resultado de esta búsqueda de equidad, actas firmadas en el año 2012 por representantes de visuales, música, danza, teatro y el Ministerio ­ siempre respetando y reconociendo el derecho al trabajo de los perfiles de los docentes titulares como lo establece el Estatuto del Docente en nuestras horas de 4to año ­ luego de una jubilación o renuncia de docentes de Artes Visuales, nos vemos obligados a controlar que se designen correctamente ya eventualmente, y como ocurrió en la última designación, no se designan como corresponden y nos vemos obligados a tener que generar reclamos porque además de velar por una correcta distribución de Lenguajes Artísticos, no queremos perder los pocos espacios que tenemos”, abundaron.

Advirtieron que esos “reclamos que no deberían existir, porque de nuevo: la normativa así lo establece y es el Ministerio quien debiera velar por la correcta asignación de cargas curriculares”.

“Para el año 2017, desde el nivel primario existía una desproporción entre el abordaje que se le da a los lenguajes Artísticos: Artes Visuales y Música, con respecto al que reciben los lenguajes artísticos Danza y Teatro. En la mayoría de las escuelas primarias de distintas modalidades existían, en su mayoría 2 o más cargos de Artes Visuales y de los demás lenguajes artísticos casi siempre había solamente uno”, contrastaron.

“El nivel no es negociable. Todos los alumnos tienen el derecho de transitar por todos los lenguajes artísticos”, reafirmaron.

En ese sentido, indicaron que “en el Nivel secundario los lenguajes Artísticos Artes Visuales y Música disponían de 1 año cada uno. Además de esto, como si fuera poco, compartían con Danza y Teatro la mitad de tercer año”.

“Los estudiantes del sistema educativo contabilizaban 7 años y medio de formación en los Lenguajes Artísticos Artes Visuales y Música y tan solo la mitad de los estudiantes del tercer año del secundario, un año de Danza o Teatro”, remarcaron. “Gracias a la concientización por parte de la gestión gubernamental y al seguimiento que estos docentes venimos realizando constantemente, la brecha se está achicando; pero aún sigue siendo considerable”, añadieron.

“Por eso, además de las aclaraciones mencionadas, consideramos no menos importante recordar la responsabilidad que implica la circulación de información verídica de los voceros tanto de los lenguajes como de los medios de comunicación. La desinformación genera conflictos, rechazos y conceptos erróneos en este caso; sobre nuestra labor en la educación pública”, concluyeron.

Fuente: El Diario