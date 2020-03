El cardiocirujano, Jorge Rigutto volvió a ser denunciado pero él acusa a la víctima

El médico tiene una condena de tres años en suspenso por coacción contra su expareja, que ahora volvió a denunciarlo por hostigamiento. Hoy se hizo una audiencia donde hubo acusaciones cruzadas aunque seguirá en libertad.

El cirujano Jorge Rigutto volvió a ser denunciado por su expareja por amenazas. Este mediodía hubo una audiencia en el Centro Judicial de Santa Rosa con acusaciones cruzadas: el médico dice que la mujer lo hostiga a él, a su familia y a sus amigos.

Rigutto había acordado un juicio abreviado a mediados de diciembre. Así había recuperado su libertad luego de haber sido detenido en Córdoba cuando intentaba abandonar el país junto a una pareja.

En ese momento, el médico acordó una pena de tres años de prisión condicional por el delito de coacción. Y le fijaron medidas de restricción de acercamiento, una perimetral de 200 metros, y la prohibición de cualquier tipo de contacto.

Sin embargo, Rigutto apeló esa condena que él mismo había consentido en un principio. Con el asesoramiento de los abogados Aldo Wálter y Wálter Damián Díaz, dijo que había firmado el abreviado bajo «presión» porque estaba detenido. Además argumenta que hay un convenio de resarcimiento firmado entre las partes

En la nueva denuncia, la expareja de Rigutto dice que tanto ella como su hermano que vive en Mendoza reciben mensajes de texto de teléfonos de allegados al médico pero que en realidad vienen del acusado.

Hoy, el querellante Martín García Ongaro expuso la situación ante el juez Daniel Rallí y pidió que se exhorte a Rigutto para que cumpla con las medidas de restricción de contacto y que además se presente cada 15 días ante el Ministerio Público Fiscal. No pidió que la prisión pase a ser efectiva porque la condena está en etapa de apelación: «el imputado no asume su condición de condenado», advirtió.

Junto a la fiscala Verónica Ferraro pidieron que la víctima pueda exponer la situación ante el juez en esa misma audiencia «para tener más detalles».

Luego expuso Aldo Wálter Díaz, quien señaló que los actos de hostigamiento en realidad vienen de parte de la víctima hacia Rigutto y los suyos. «La cuestión es al revés, la que llama es ella a la hermana de Rigutto, Silvia, y a un colega, José Aquino. La denuncia no es seria. ¿Qué medida pide la querella si Rigutto está cumpliendo con todo? Nunca la llamó, nunca le faltó el respeto, cumple régimen de visitas y la indemnizó. Él no es cualquier ciudadano, es un profesional de la medicina», dijo.

Según el abogado, la motivación de la denuncia sería otra causa judicial por el cobro de una deuda de 60 mil dólares ante la Cooperativa de General San Martín de la que Rigutto se hizo cargo para que no le rematen el campo al padre de la víctima. Además, reclamó que se archive la última presentación y que, así como la querella y la fiscalía pidieron que exponga la denunciante, también lo hagan Silvia Rigutto y José Aquino quienes además estaban dispuestos a entregar sus teléfonos para demostrar el origen de los mensajes.

Luego habló Rigutto. Dijo que la acusación es «totalmente falsa y descabellada». «Ella llama a mi hermana, al doctor Aquino, a su ex, a mi ex. Hostiga constantemente. La que tendría que ser sancionada es esa mujer. No tiene escrúpulos. Esto arrancó con denuncia falsa. Es ella la que nos hostiga permanentemente a amigos, familias, colegas. Manda solicitudes de amistad en Instagram y Facebook a mis defensores para hablar mal de mi. Todo porque en la justicia reclamamos por una deuda en la Cooperativa de San Martin para evitar remate del campo del padre», apuntó.

Finalmente, el juez Ralli se limitó a reclamarle a Rigutto que respete las restricciones que ya tiene sobre su expareja y -como pidió el querellante- que se presente cada 15 días ante el MPF hasta la finalización del proceso. «No voy a recibir ninguna prueba ni ningún tipo de declaración. La audiencia fue pedida para ampliar una medida de cohersión», dijo enfadado, después de tener que intervenir varias veces durante la audiencia para que las partes no se interrumpan. Y así dio por finalizada la audiencia.

Afuera, en los pasillos, estaban Aquino y la hermana de Rigutto. Está intentó hablar con el juez el personal del juzgado le explicó que tenía que pedir una audiencia. La mujer se mostró enojada y desafiante con los medios presentes porque le sacaron una foto: «tómenlo como una amenaza: si veo mi foto en algún lado algo malo va a pasar», advirtió.

Mientras tanto, Rigutto seguía insisitiendo con su inocencia. «Nosotros estamos siendo víctimas», explicaba a los periodistas. «¿Viste que era una pavada?», lo tranquilizó su abogado.

Silvia Rigutto, la hermana del acusado, afuera del tribunal, enojada porque le sacaban fotos.

Rigutto fue detenido el 2 de diciembre por los incumplimientos de la restricción de contacto que le había dictado la justicia en el marco de la denuncia por amenazas de muerte en un contexto de violencia de género que su expareja, de 38 años, había presentado en mayo del año pasado. Se habían separado en marzo, después de 14 años y con un hijo en comín, cuando ella descubrió que él llevaba una “doble vida” y estaba casado y tenía hijos en Córdoba.

El operativo se realizó justamente en esa provincia, donde fue detenido en el aeropuerto, a punto de tomar un avión hacia el exterior, cuando había una orden de detención dictada en los días previos por la jueza de Control Florencia Mazza.

La mujer había denunciado que Rigutto se presentó en su departamento de la calle Garibaldi, insultó y empujó a una amiga para que se fuera de allí y luego la amenazó a ella para que vendiera once departamentos que tenían porque si no “la iba matar”. La mujer le respondió que “iba a hacer lo que él quisiera, para que se fuera, porque sabía de lo que era capaz”, relató en su momento el fiscal Andrés Torino, el primero que tuvo la causa.

El 4 de julio Rigutto presentó un convenio en la que su exmujer aceptaba la venta de los terrenos, que se pusieran a nombre de su hijo y en una cláusula se comprometía a presentar una nota en la Fiscalía para manifestar que “el conflicto había quedado solucionado en el ámbito privado” y operaba como un resarcimiento.

El fiscal consideró que ese convenio “desconocía las leyes vigentes” y cuando convocó a la denunciante, ella confió que había sido permanentemente hostigada por parte del médico a través de llamados que le hizo a una pareja amiga de ella y a la niñera que cuida a su hijo. En la audiencia, reprodujo parte de esos audios. “Sos un cuatro de copas. No te metás conmigo. Conmigo no jodas. Tu mujer es una gorda patológica que no sirve para tomar mate”, amenazaba al marido de la amiga.

Fuente: El Diario