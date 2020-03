Caso Nadia Lucero: acusaron de encubrimiento agravado al nuevo detenido; Franco Devia cumplirá 90 días de prisión preventiva

Franco Devia cumplirá 90 días de prisión preventiva después de la acusación del fiscal Walter Martos. Es el tercer investigado por ayudar a Laureano González a mantenerse prófugo por dos días.

El nuevo detenido en el caso de Nadia Lucero, Franco Devia, seguirá detenido por al menos 90 días. Este jueves al mediodía fue formalmente acusado de encubrimiento agravado por ayudar a ocultarse a Laureano González, quien golpeó salvajemente a la joven y está preso por tentativa de femicidio.

La audiencia fue solicitada por el fiscal Walter Martos. Devia había sido detenido el miércoles a última hora y hoy se desentendió del hecho del que se lo acusa. «La Brigada me citó y me salieron con esto. No conozco a la piba, al muchacho (Laureano González) lo conozco por una semana que trabajamos juntos y a Reyna (el otro detenido por encubrimiento) lo conozco porque le he comprado animales. Nada más», dijo ante el juez de control Daniel Ralli.

Según Martos, Devia ayudó a González a ocultarse a partir del lunes 16, en las horas posteriores a que dejara a Nadia al borde de la muerte en la guardia del Hospital Lucio Molas. Durante la tarde de ese día, le facilitó un teléfono celular y un chip que estaban a su nombre y lo llevó a la casa de Claudio Reyna en el barrio Santa María de La Pampa donde además lo ayudó a ocultar el Volkswagen Bora en el patio.

Fue el propio Reyna en lo que señaló a Devia como involucrado en la fuga y encumbrimiento de González. Por eso, el fiscal pidió una rueda de reconocimiento y que hasta que se cumpla con esa formalidad no se publiquen fotos del acusado.

El fiscal justificó también el pedido de preventiva por el hecho de que Reyna dijo tener miedo sobre posibles represalias que tome Devia contra sus familiares. Otra de las pruebas que señaló es que el chip del celular de González estaba en el que tenía Devia en su poder: se lo habían intercambiado entre ellos.

La defensora oficial Silvia Annecchini se opuso a la preventiva al considerar que se la podía reemplazar por reestricciones de acercamiento. Y también se opuso a la rueda de reconocimiento: «son dos personas que están acusadas del mismo delito y Reyna podría usarla para aliviar su situación», argumentó.

El juez Ralli finalmente aceptó todas las medidas que reclamó Martos. Además, dispuso que se lo aloje en la Alcaidía de la Unidad Regional 1 en un lugar donde no tenga contacto con Reyna.

Laureano González está acusado de tentativa de femicidio por agredir brutalmente a Nadia Lucero durante varias horas del domingo 15 de diciembre de 2019. En horas de la noche, la trasladó en su automóvil y la dejó en la guardia del hospital «Lucio Molas», inconsciente y con gravísimas lesiones. La joven permaneció internada 53 días hasta recibir el alta médica y hoy sigue con su recuperación: «ella está bien, sigue yendo a rehabilitación y haciendo su vida normal», contó hoy Jorge Lucero, su papá, que estuvo presente en la audiencia.

Por el encubrimiento de González ya están acusados Claudio Reyna y su pareja, aunque ella cumple prisión domiciliaria. Ambos son dueños de la vivienda donde el atacante estuvo desde el lunes 16 a la tarde-noche hasta el miércoles 18 cuando los uniformados lo atraparon, escondido y con el auto camuflado en el patio.

