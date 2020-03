Gallardo: “Cuando nos tocaron finales con Boca, las ganamos”

El sábado a la noche se conocería al campeón 2019/20 del fútbol argentino, si es que no hay desempate. Anoche, River empató y le dio más posibilidades a Boca de cara a la última fecha (sábado, 21 horas).

“Fue un partido bastante intenso, remarco la buena intención con la que vino Defensa a jugar, vino sin mucho que perder y tuvo una buena iniciativa. Nosotros empezamos bien pero después del gol nos confundimos, raro en nosotros, no nos pudimos acomodar luego y tuvimos que esperar al entretiempo para corregir. Ya en el segundo volvimos a hacer lo nuestro y pudimos volver al partido. Aunque bueno, no tuvimos un buen partido porque a nivel individual no estuvimos bien y eso afectó lo colectivo”, aseguró.

En esa línea, añadió que “la entrada de Juanfer fue buena para tener control, logramos no quedar tan separados de las líneas. Necesitamos cuatro puntos de acá al final para ser campeones, pensemos que si ganamos el sábado seremos campeones. Queda una imagen borrosa de haber podido dos puntos”.

El miércoles, River debutará en la Libertadores ante Liga: “Respecto de lo que irán a Quito veremos cómo se recuperan los jugadores de acá al martes, que debemos viajar. Haremos descansar a muchos de los que hoy estuvieron y así dejar que descansen algunos de cara al partido contra Atlético Tucumán”.

Sobre la definición se la Superliga, manifestó: “Estamos un punto arriba, no perdemos de visitante hace mucho, estamos líderes. Vamos a demostrar una vez más que tenemos carácter, sabiendo que lo de hoy fue algo aparte, no estuvimos bien y eso puede pasar. Nada de lo de afuera nos va a alterar”.

“No cambia nada lo que se hable. Después del sábado hablamos”, desafió de cara a la última fecha en la que Boca será local ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Y aclaró: “Nosotros vamos a jugar con Atlético Tucumán, no con Boca. Cuando nos tocó jugar finales con Boca las ganamos”.

Además, respecto a los gestos a la hinchada sostuvo: “No tengo palabras para agradecer el acompañamiento del hincha con nosotros, mi gesto fue para darles una muestra más de que confíen en nosotros, que estamos enteros y que iremos con el valor que ya demostramos ser como equipo”.

En el cierre de la conferencia, y al ser consultado sobre si está convencido de que será campeones, Gallardo expresó “estamos convencidos de que vamos a ser campeones, estos partidos nos encantan, nos motivan mucho este tipo de circunstancias. Este equipo ha demostrado que ganar en situaciones adversas lo puede hacer, aunque más allá de eso, no es esta una situación negativa”.