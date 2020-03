En Doblas construyen 10 viviendas; la obra se hace con fondos que prometió el gobernador ante el intendente Fabián Zabala

La construcción de diez unidades del Plan Mi Casa está en pleno desarrollo en Doblas, luego que de inmediato llegaran los fondos que comprometió hace unas semanas el gobernador Sergio Ziliotto ante el intendente Fabián Zabala.

Lo confirmó el jefe comunal, que además informó sobre la compra de materiales para el asfaltado de varias cuadras nuevas y reparación de otras en la localidad y sobre la gestión ante Vialidad Provincial por una motoniveladora, usada, que le permita mejorar su actual parque, hoy deteriorado.

Además, Zabala anunció que con el inicio del ciclo lectivo un grupo de alumnos del colegio secundario «José Manuel Estrada» hará una capacitación técnica en la EPET de Macachín.

En diálogo con este diario, el intendente se mostró preocupado por las posibilidades de estudio y laborales que tienen los jóvenes de la localidad y anunció que trabaja en algunos proyectos que buscan solución a la problemática.

Obras y caminos

Zabala dijo que tras la reunión con el gobernador rápidamente les fueron girados los fondos para destinar a la mano de obra de la construcción de viviendas sociales.

El municipio, con los desembolsos iniciales del IPAV había comprado, meses atrás, buena parte de los materiales. Ahora, el dinero recibido le permitió iniciar la obra, ya se hicieron las plateas con sus anexos de desagües y sistemas de agua y saneamiento y empiezan a levantar paredes. «Además hemos comprado buena parte de los cerámicos y la totalidad de las aberturas a una de las fábricas que tenemos en el pueblo», indicó. En este último caso se trata de aberturas de aluminio confeccionadas en uno de los emprendimientos surgidos a través del apoyo de la ley de promoción económica de la gestión de Carlos Verna.

Agregó que también están acopiando los materiales para la obra de asfaltado y reasfaltado de calles. «Esperamos estar listos y ejecutando esa obra en unos dos meses», anticipó.

Reveló además que en su última visita a Santa Rosa incluyó la gestión por una motoniveladora ante autoridades de Vialidad Provincial. Se trata de una unidad usada y que «con la venta de una de las dos que tenemos hoy podemos repararla a nuevo y mejorar la calidad del servicio que brindan».

Hoy, las dos unidades que tiene la comuna «están paradas por roturas. Son muy viejas y caro su mantenimiento. Por eso con la venta de una de ellas alcanzaría para poner un motor nuevo a la que le pedimos a Vialidad y nos quedaría un equipo mucho más nuevo y en condiciones». Pidió «disculpas» a los productores de la zona. «Los caminos hoy no están como nos gustaría, pero estamos gestionando para que eso vuelva a ser como en años anteriores», prometió.

Educación

En constante apoyo de las instituciones del medio, el intendente está gestionando para la mejora de las condiciones edilicias del instituto de gestión privada José M. Estrada, el secundario de la localidad.

«Hay algunos problemas y estamos tratando de aportar gestión para lograr los fondos que hacen falta», indicó e informó que este viernes se reunió con la rectora Laura Gehl, que le anunció que algo más de diez alumnos de los últimos años del ciclo tendrán la posibilidad de capacitarse, dos veces por semana hasta noviembre, en «auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias».

El compromiso municipal es trasladar a los alumnos a la EPET de Macachín. Este tipo de oportunidades pretenden ofrecer a los jóvenes que no quieren o no pueden continuar estudios superiores. «Estamos preocupados por ese tema, vemos que sólo algunos de los chicos que terminan la secundaria se van a estudiar afuera. Y acá no tenemos posibilidades de una salida laboral o de ofrecerles otras posibilidades de estudio», afirmó.

En ese camino están gestionando la posibilidad de algunas alternativas con la Universidad de La Pampa y de lograr acceso a la educación a distancia y sus múltiples chances. Para eso la localidad cuenta con un «Punto Digital», ubicado en las instalaciones de la vieja terminal de micros que el municipio ha reciclado y logrado instalar en el lugar 17 computadoras que podrían funcionar como «aula virtual».

Se suma una médica

El próximo 11 de marzo la médica Silvia Giménez se sumará al staff del hospital Pedro Novak, de Doblas, anunció a este diario el subsecretario de salud, Gustavo Vera. Fue en respuesta a inquietudes planteadas por vecinos de la localidad y por el intendente municipal sobre la falta de atención por la partida de un médico que emigró a Chubut.

Sin embargo, lo que parece una situación común generó en la localidad múltiples reclamos, entre ellos al propio Zabala, que le dijo a este diario que «dos veces hablé ya con el ministro (Mario Kohan) y el subsecretario (Vera) y no solo les pedí el rápido reemplazo porque la atención es deficiente, sino que los puse al tanto de las razones por las que los médicos no duran».

Ayer, a través de las redes sociales y aún sin conocer la noticia que estamos dando en exclusiva, se escribieron duros cuestionamientos a Zabala por lo que vecinos consideran su falta de gestión. «No sólo hablé con el ministerio, también está al tanto de la situación el gobernador», dijo el intendente.

«El médico presentó su renuncia y ya hemos tomado las medidas y conseguido reemplazante», informó Vera y descartó que al menos en el tiempo que lleva en la gestión los profesionales se vayan pronto de la localidad por problemas internos. «No sé antes, desde que estamos en la gestión es la primera vez», sostuvo. El hospital fue ampliado y refaccionado en la anterior gestión y cuenta, según el intendente, «con todo el equipamiento, las ambulancias y los utilitarios que hacen falta». Vera sostuvo que «hemos las gestiones lo más rápido posible y el 11 de este mes estará asumiendo en Doblas la doctora Giménez». Reveló que «en los pequeños pueblos del interior los médicos no duran más de tres años, el movimiento es constante. Eso aún cuando tenemos los mejores salarios del país, en otras provincias están aún menos tiempo».

Fuente: La Arena