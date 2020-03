ÚLTIMO MOMENTO: El comisario Bazán amenazó en una llamada a la directora de este medio

Desde hace unos meses este medio viene informando sobre robos y hechos que ocurren en la ciudad y en las zonas rurales aledañas de Eduardo Castex. La ola de inseguridad que vive la localidad no es un invento de los medios, ya que son varios los vecinos que sufren los robos y la violencia que no ha dejado de aumentar en estos meses desde que está Bazán. Ahora,

El deber de cualquier comisario, en este caso del jefe David Bazán, es mantener el orden y la seguridad del lugar en que se encuentre trabajando. Una mala gestión no es lo único que caracteriza al trabajo del comisario Bazán, sino también su desempeño en brindar información a los medios. La mayoría de las veces, los datos de los robos son informados una semana después de que acontecieron los hechos, y en otros casos, deben ser revelados luego de que un medio publique la información.

Ahora el jefe Bazán redobló las apuestas y en lo que puede definirse como un intento desesperado por correr a este medio de sus funciones, Bazán llamó a la directora de este diario, NP, y no sólo la intimidó y amenazó, sino que le negó el derecho a la información.

Como funcionario público y responsable máximo de una institución como lo es la Departamental de Castex, el jefe Bazán tiene que informar sobre los sucesos que ocurren en la ciudad y decidió,de manera arbitraria, acortar el tiempo para brindarle información a este medio.

Bazán no soló esta coartando el derecho de recibir información de cualquier índole, derecho contemplado en los Tratados Internacionales de los que Argentina adhiere en su constitución, sino que a su vez vulnera el derecho de nuestros lectores de recibir información exacta y de calidad.

Con estas nuevas decisiones el comisario estaría tomando actitudes parecidas a las de un ex ministro de Seguridad de la provincia ¿Será que Bazán sigue instrucciones de quienes lo designaron en el puesto de jefe? Las opiniones de un medio pueden molestar, más no ver los hechos con un poco de autocrítica condena a cualquiera a un realizar un mal trabajo.

La libertad de expresión y de información son pilares para asegurar la pluralidad de voces. ¿Cómo se puede debatir e informarse libremente si un medio no recibe el mismo trato que los demás? El comisario Bazán ve en este medio un enemigo y el verdadero enemigo estaría siendo él con sus formas de proceder y la ola de inseguridad que amenazan a la ciudad.

La llamada del jefe Bazán a este medio no sólo significó una vulneración a los derechos ya mencionados sino que representó una intimidación a la directora de este diario. «Si esto afecta a mi familia vamos a hablar en otros términos» sostuvo el jefe de la departamental a la directora NP. Este medio lejos está de informar sobre la vida íntima del comisario pero una amenaza de ese tipo es inadmisible para cualquier persona que sólo desempeña su trabajo, y que ahora la directora de este medio se encuentra con miedo debido al llamado del comisario que la culpa de lo que le pueda llega a pasar a la familia, otra vez lejos de proteger a sus ciudadanos, les hace vivir con miedo.

El comisario Bazán le afirmó a la directora de este medio que se enterará por otros medios los hechos y que luego puede llamar a la comisaria tan sólo de 8 a 13 y que él mismo la atendería y le informaría. En cuanto al numero del teléfono de la comisaría, el jefe Bazán balbució un buen rato en la llamada y dijo ni siquiera saber el número de la comisaria en la que se desempeña.

Entre otras palabras, el comisario Bazán le afirmó a NP que se siente hostigado por este diario y mencionó que no quiere que hostigue a al segundo al cargo, Claudio Oses. Desde Impacto Castex no hostigamos, solo intentamos informarnos y brindar esos datos al público lector, pero al no atendernos no queda mas alternativa que seguir llamando e insistiendo en un derecho que no puede ser negado.

«No quiero nunca más que me llames al celular» le afirmó el comisario a NP. Hoy por la mañana este medio quiso confirmar un hecho y se llamó a la comisaría pero el comisario no se encontraba en el lugar y no dejó a nadie designado, como había prometido,para informarnos de los sucesos

Desde este diario aspiramos a que el Ministro de Seguridad Di Napoli, las personas que designaron en su puesto a Bazán, el ex ministro Tato González y el Jefe de Policía Ayala, tomen cartas en el asunto y no avalen situaciones como está. Después de todo fue Julio González quién fue celebrado luego de levantar el cepo a los medios ¿Dejara que su pupilo haga lo contrario a lo que realizó el ex ministro en su gestión? Creemos que esto no va a quedar impune y que el ministro Horacio Di Nápoli no permita que un comisario vuelva a amenazar a un periodista o a cualquier persona.

Hoy por hoy la directora de este diario vive con miedo, luego de la amenaza de un comisario con sus facultades y contactos. Impacto Castex no es un medio delincuente, ni ladrón, solo somos un medio informativo y para Bazán, cumplir con nuestro trabajo y los lectores ya representa un enemigo