General Pico: El entrenador de la escuela de fútbol dice que solo le daba mentol a los niños

El abogado defensor se mostró confiado en la pronta resolución de la causa, a través de la firma de un principio de oportunidad. Dijo que el entrenador les dio para inhalar un producto descongestivo mentolado, a cuatro niños que tenían las fosas nasales obstruidas.

Martín Herrero Galvagno, defensor del entrenador de fútbol que está acusado de haber suministrado medicación a sus jugadores de 12 y 13 años de edad, se mostró confiado en la pronta extinción de la causa, a través de la firma del principio de oportunidad. Además indicó que les hizo inhalar un descongestivo a una parte del grupo de jugadores, que tenían la nariz tapada.

La Justicia piquense investiga a Kevin Luna, titular de la escuela de fútbol DXT, por haberle suministrado un medicamento a sus jugadores de la categoría 2007, mientras se jugaba el fin de semana, el torneo Cebollitas de Ferro de Pico. Según indicó el abogado, el padre de un jugador de Deportivo Mac Allister de Santa Rosa, filmó el momento y lo difundió hasta hacerlo viral. Las imágenes llegaron a los fiscales, quienes iniciaron una investigación de oficio y el jueves a la mañana ordenaron la demora de Luna y un allanamiento en su domicilio. En el lugar, se secuestró el teléfono del imputado y dos medicamentos: uno es un cartucho de ungüento mentolado (de marca Vick Vaporub), y un dosificador de salbutamol.

El juez de control Diego Ambrogetti, le formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria, por infracción a la Ley de antidoping y por un delito contra la salud pública. Además ordenó la apertura del teléfono celular secuestrado y le impuso una restricción de acercamiento, contacto y comunicación, por 30 días, con los jugadores de la categoría 2007 y con sus padres.

Medicamentos

El defensor, en diálogo con este medio, aseguró que Luna les dio para inhalar a un grupo de niños, «una especie de lápiz con olor a eucalipto de la marca Vick Vaporub, que ayuda a destapar la nariz, porque algunos tenían la nariz tapada». También indicó que esto se dio a la vista de los padres, quienes estaban al tanto y de acuerdo con esta medida.

Herrero Galvagno también señaló que si bien en el domicilio de imputado se encontró un dosificador de salbutamol (un broncodilatador), no fue el medicamento usado, dado que se aplica vía oral, y no a través de las fosas nasales.

«Los padres lo apoyan al profesor porque ellos sabían y estaban a pocos metros del lugar, y están esperando que esto se resuelva de forma positiva. En el allanamiento encuentran este lápiz de eucalipto que fue lo que inhalaron, y un dosificador de salbutamol. Pero queda claro que eso no fue, porque se dosifica con una pipeta que se da por boca y no por nariz, con lo cual queda descartado que no pudo haber sido saltubamol», sostuvo.

Por último, se mostró confiado en que la causa se resuelva durante la próxima semana, a través de una salida alternativa, que signifique el sobreseimiento de su defendido.

«La Fiscalía pidió una prohibición de contacto con los chicos de la categoría 2007 por un plazo de 30 días, el cual pretendemos acortar a una semana, a través de una salida alternativa que es el principio de oportunidad y que ya lo solicitamos en la audiencia. Esto se solicita cuando se dan los recaudos procesales que prevé el Código, y consiste en que la Fiscalía deja de investigar y en ese caso mi cliente quedaría sin ningún tipo de antecedentes. A mi criterio ni siquiera se va a realizar la apertura del teléfono que se solicitó, porque es posible que el principio se oportunidad se firme antes», finalizó.

Fuente: La Arena