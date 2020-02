Bahía Blanca: un polémico fallo condenó a una mujer a 8 años de prisión por «mala madre»

18 de mayo de 2005. Rosalía Reyes llegó a su casa extenuada luego de una jornada de 14 horas en el frigorífico de pollos «La Gleba» de la Universidad Nacional del Sur donde trabajaba. Criaba sola a sus tres hijos y estaba embarazada, pero lo ocultaba con ropas amplias y una faja, porque si sus jefes se daban cuenta que otra vez iba a parir la iban a echar. Era monotributista y, si no trabajaba, no cobraba. No tenía ni vacaciones ni licencia por salud o maternidad. Con su último hijo sólo había logrado quedarse en su casa unos escasos 15 días.