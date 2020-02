Federico Nicolás Inchaurrondo Zapata, fue condenado ayer a la mañana a cinco años de prisión, por el cargo de Homicidio en grado de tentativa en perjuicio del músico local, Eduardo Martínez, quien fue atacado en la vereda de su casa, en julio de 2018; además está imputado un médico piquense

Federico Nicolás Inchaurrondo Zapata (29), fue condenado ayer a la mañana a cinco años de prisión, por el cargo de Homicidio en grado de tentativa en perjuicio del músico local, Eduardo Martínez, quien fue atacado en la vereda de su casa, en julio de 2018. El fallo se dictó en el marco de un Acuerdo de Juicio Abreviado que presentaron las partes este verano. En la causa además está imputado un médico piquense, quien le dio el alta médica a las pocas horas a la víctima del ataque, quien falleció cuatro días más tarde, a raíz de las lesiones internas sufridas.

Semanas atrás, el fiscal de la causa, Guillermo Komarofky, junto al abogado defensor, Fernando Canepini, presentaron un acuerdo de juicio abreviado en el que acordaron pedir una condena de cinco años de cárcel para Inchaurrondo, que permanece detenido desde el día de la muerte de Martínez, cuando se le amplió la Investigación Fiscal Preparatoria. En principio se le imputó el cargo de Lesiones leves y luego se lo acusó de Homicidio.

Inchaurrondo atacó a Martínez con un cuchillo durante la mañana del sábado 23 de julio de 2018 en el Barrio Alborada, en la vereda de la vivienda de la víctima, sobre la calle 4 entre 105 y 107. El imputado, al momento del ataque, le recriminó a la víctima que había intentado abusar sexualmente de una joven.

El hombre fue trasladado al Hospital Gobernador Centeno de esta ciudad, con heridas cortantes en el abdomen, y fue dado de alta a las pocas horas. El miércoles 27 de julio, Martínez murió de un paro cardio-respiratorio. La autopsia determinó que sufrió heridas penetrantes, algunas de ellas, de 12 centímetros de profundidad, que le dañaron cuatro órganos.

Una vez producido el deceso del hombre, la causa cambio su rumbo luego que el informe forense confirmara la gravedad de las lesiones. Esto provocó un cambio de carátula en la causa contra Inchaurrondo. En la audiencia se le dictó la prisión preventiva hasta le finalización del proceso, que se mantuvo, pese a que cumpliera un año de detención, debido a que la investigación fuera declarada como una causa compleja.

Atención médica

En los últimos días del año anterior, el fiscal de la causa elevó la acusación contra el médico Tomás Vergara, por la figura de Homicidio Culposo. Además, pidió el sobreseimiento de las médicas Luciana Libois y Silvia Pastrana, quienes fueran formalizadas a mediados del año pasado. En cambio, la querella solicitó que fueran acusados los tres médicos; y los abogados Mariano Sánchez y Marcelo Petrelli, defensores de Vergara, solicitaron la absolución de su defendido y la imputación de Libois y Pastrana.

Durante la investigación se puso el ojo sobre el proceder de los médicos que atendieron a Martínez en el Hospital local. Por ello, se encargó a peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el análisis de la actuación de los cuatro profesionales que estuvieron a cargo de la atención del damnificado, durante su internación, el día del ataque. El 5 de agosto pasado, la jueza de control Jimena Cardoso, les formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria a tres médicos del Hospital.

En el caso de Vergara, se le atribuye no haber tomado los recaudos necesarios en la atención del herido. Se lo acusa de no haber detectado que presentaba lesiones internas cortantes, y que sólo suturó la herida y lo dejó en la Guardia al cuidado de un colega. Cerca de las 14, el paciente fue dado de alta por las otras dos médicas que fueran formalizadas. La Fiscalía sostiene que las heridas que no logró detectar Vergara, fueron las que le provocaron una falla orgánica masiva, y cuatro días más tarde, lo llevaron a la muerte.

En caso que prospere la acusación, el proceso judicial seguirá su curso. Luego se dictará el auto de apertura, se programará la fecha del debate, se sortearán los jueces y se hará la Audiencia de ofrecimiento de pruebas.

«Conforme surge del informe de autopsia y de la pericia realizada, de haber sido advertidas las lesiones perforantes que presentaba la víctima y tratadas quirúrgicamente, el paciente tenía grandes chances de sobrevida, lo que excluye definitivamente la posibilidad legal de achacarle con certeza el resultado muerte a Inchaurrondo Zapata», indicó el juez en el fallo.

