Para San David, el comisario Bazán de Castex, nada sigue tranquilo; un menor ingresó a una vivienda de Monte Nievas y robó 25 mil pesos, su madre noblemente les devolvió el dinero a los damnificados

Los robos cuando pensábamos que todo «estaba tranquilito» siguen y en las zonas a cargo del comisario Bazán. Ahora, es el turno de Monte Nievas y del encargado Franco Farías. Esta información no es confirmada a Impacto Castex, a este portal no se le informa porque Bazán insiste con la infantil actitud de tener bloqueado el Whatsapp de este diario y no darnos información, actitudes de un chico de catorce años. San David, ¿El comisario Bazán no sabe que existe la libertad de prensa?

Un menor de edad robó $25 mil en una vivienda ubicada sobre calles John Kennedy y Belgrano, en la localidad de Monte Nievas. La Policía después de realizar algunas averiguaciones pudo determinar el autor del delito fue un menor de edad, y la progenitora espontáneamente «hizo entrega voluntaria» de aproximadamente 18 mil pesos, y se comprometió con los damnificados para «reintegrar el faltante que ya había sido gastado por el niño», indicaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles. El menor ingreso en la vivienda y sustrajo un botín de 25 mil pesos, en billetes de $1.000. La policía realizó averiguaciones y recogió elementos que permitieron orientar la investigación, pero con anticipación se encontraron con la noble actitud de la mujer que devolvió una parte importante del dinero y se comprometió para devolver la plata que su hijo ya había gastado.

En la subcomisaría de Monte Nievas se inició una actuación judicial caratulada «Hurto», donde interviene el Juzgado de la Familia y el Menor de General Pico.