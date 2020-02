Chiqui Tapia rompió el silencio y habló del fin de la Superliga

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, reafirmó el deseo de los dirigentes del fútbol argentino de terminar con la Superliga y retornar al control de la casa madre y cuestionó que la administradora de la Primera División no logró sus objetivos.

Luego de mantener una reunión con importantes dirigentes de Primera y el Ascenso el martes por la noche y tras reunirse en la mañana del miércoles con el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, el mandamás de AFA rompió el silencio y dejó bien en claro que es sólo cuestión de tiempo para que la Superliga desaparezca. En declaraciones a Líbero, que se emite por TyC Sports, aseguró que es «una necesidad de los dirigentes» que la máxima categoría «deje de estar fuera del organigrama de la casa madre del fútbol».

De esa forma, Tapia ratificó lo que hace rato era un secreto a voces. La Superliga nunca terminó de encajar en el esquema del fútbol nacional y la poca generación de nuevos ingresos sumada a los conflictos por el doble comando terminaron de dinamitar el experimiento. Todo eso sin olvidar que la empresa administradora surgió con el impulso del por entonces presidente Mauricio Macri y sirvió, entre otras cosas, para deshacer el contrato de Fútbol para Todos y reprivatizar las transmisiones. A la vez que se pensó como una forma de alivianar el poder de los dirigentes para tratar de insertar las Sociedades Anónimas deportivas.

«En su momento la Superliga​ fue importante para la AFA, pero no se revalorizó el producto, vender los derechos económicos, no se logró; como las dudas y vueltas con los tribunales, el armado de competencias cuando jugaban nuestras Selecciones», cuestionó el presidente de la AFA. Al tiempo que profundizó en las incompatibilidades que se generaron con el calendario de los conjuntos nacionales. «Si decimos que la prioridad es la Selección, hay que priorizar los calendarios para eso, porque los clubes necesitan esos recursos. Tenemos que entender los dirigentes que tenemos que estar todos juntos. Hay una realidad que nos lleva a tomar una decisión», apuntó.

El camino del fútbol argentino parece estar signado por la eliminación de la Superliga y la posterior reorganización de AFA. En principio se planteará el adelantamiento de las elecciones que están pautadas para marzo de 2021 para mediados de este año y luego se creará una Liga Profesional a cargo de la casa madre, que será la encargada de regentear la Primera División.

El también presidente de Barracas Central indicó, no obstante, que el fin de la Superliga debe darse en un «marco de consenso» y no tuvo problemas en hablar de la cena que se dio en su casa. «La verdad que ya no es la primera vez que venimos reuniéndonos con un grupo de dirigentes importantes que componen la Superliga. Ayer quizá fue más amplio y mucho más representativo, pero un poquito para charlar lo que realmente ven dentro de la estructura de la Superliga, lo que realmente necesita el fútbol argentino, que creo que esto es lo más importante, la necesidad de que todos los clubes o todo el fútbol argentino esté junto», afirmó.

Sin embargo, intentó bajarle el tono al encuentro: «Es muy claro que la reunión de ayer no fue política, fue una reunión de amigos, de dirigentes que querían poder trasladar las inquietudes que tienen la mayoría de los que componen la Superliga Argentina de Fútbol. Y bueno, empezar a tomar conclusiones, empezar a tomar decisiones que realmente le van a hacer bien al fútbol argentino».

Del encuentro participaron Jorge Amor Ameal (Boca), Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Víctor Blanco (Racing), Hugo Moyano (Independiente), Ricardo Carloni (Rosario Central), Nicolás Russo (Lanús), Lucía Barbuto y Eduardo Spinosa (Banfield), Gabriel Pellegrino (GELP), Cristian D’amico (Newell’s), Sergio Rapisarda (Vélez), Pascual Caiella (Estudiantes), Adrián Pérez (Argentinos Juniors) y Marcelo Achile (Defensores de Belgrano).

Asimismo, ‘Chiqui’ se refirió a la reunión que mantuvo esta mañana con D’Onofrio, uno de los ausentes en el mitín nocturno y que parece ser una de las pocas piezas que faltan en el rearmado de la AFA y el fin de la Superliga. «Sin duda que para el futuro del fútbol argentino y para lo que nosotros queremos en conjunto de toda la dirigencia del fútbol, que River sea parte de la próxima conducción de la Asociación del Fútbol Argentino es muy importante», explicó sobre la charla.

Y agregó: «Hay muchas coincidencias en lo que vemos nosotros y lo que realmente ve Rodolfo D’Onofrio, y creo que eso es lo más importante. Para la AFA es muy importante tener a River dentro de la estructura de un comité ejecutivo, porque es una de las instituciones más representativas. Pero por sobre todas las cosas para lograr los objetivos económicos de este producto que tenemos, tenemos que estar todos juntos, y esto se hace desde adentro de la casa de la Asociación del Fútbol Argentino».