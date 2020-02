El emocionante mensaje de Cristina Kirchner a Braian Toledo antes de competir

«Antes de ir a competir me llevaron a ver a la Presidenta y me acuerdo que me dijo `cuando vayas a tirar la jabalina, pensá en tus padres y tus hermanos, pensá que va la bandera argentina y llevala lo más lejos posible», afirmaba Toledo en el spot.

«También me dijo ´con esta beca no te regalamos nada, vos nos estás regalando algo a todos nosotros´«, contó Toledo en el video, donde además recordaba que durante su infancia su madre trabajaba por hora en otras casas y con sus hermanos colaboraban en lo que podían.

Braian Toledo murió producto de un accidente de tránsito a los 26 años en la localidad bonaerense de Marcos Paz. El deceso fue confirmado por el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein.

«Hemos perdido a una gran persona nuestro querido Braian Toledo. Extraordinario deportista humilde generoso siempre solidario con los demás. Querido Braian QEPD Te extrañaremos mucho. Rezaremos por ti. Mis condolencias a toda la familia en este desgarrador y triste momento«, manifestó Werthein en sus redes sociales.