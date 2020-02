Indagan al conductor alcoholizado que protagonizó el choque fatal colisionando de atrás a su hermano y matando a su sobrina

El conductor que provocó el siniestro en la Ruta Nacional Nº 5 -en el que murió su sobrina- aun no fue acusado por la muerte de su sobrina. Este jueves le darían el alta, según le anticiparon los médicos a la Fiscalía.

La Justicia indagaría y formalizaría hoy a Eduardo Ibarra, el conductor de un Gol Trend que chocó en la ruta el auto de su hermano y mató a su sobrina, Olivia Ibarra (de 1 años y 10 meses). Lo acusarían del delito de “homicidio culposo”.

El siniestro ocurrió en la medianoche del lunes 24 en la Ruta Nacional Nº 5, a unos seis kilómetros de Santa Rosa y en cercanías del Frigorífico Carnes Pampeanas.

Eduardo Ibarra chocó de atrás el automóvil Renault 9 (que conducía su hermano Rubén), que terminó despistando y en su trayectoria descontrolada impactó contra un árbol. Además de Olivia (la nena que murió), resultaron heridos los padres, y otras dos nenas de 8 y 12 años.

Pero el Gol Trend también siguió un recorrido errático. Eduardo Ibarra iba alcoholizado: tenía 1,68 gramos de alcohol en sangre, según informó la fiscala que interviene en el caso, Cecilia Martiní.

El conductor que provocó el siniestro fue internado en terapia intensiva. Por eso no fue indagado ni formalizado del delito que se lo acusará: homicidio culposo.

La fiscala Cecilia Martiní dijo que “durante la jornada de hoy no fue indagado ni formalizado. Le darían el alta hoy (por ayer), pero todavía no me comunicaron nada (desde la Policía). Probablemente mañana (por hoy) se haga la formalización”.

Las circunstancias del siniestro estarían reconstruidas por el testimonio de los padres de Olivia, Rubén Ibarra y María José Arroyo. Además de los testimonios de los policías que escucharon cómo las nenas contaban que “el tío nos chocó de atrás”. Pero esos dichos sirvieron como indicios porque se trata de menores de edad.

La muerte de Olivia destrozó a la familia Ibarra y al pueblo de Anguil. El Club Social y Deportivo Anguilense y la subcomisión de fútbol expresó sus condolencias para la familia Ibarra en las redes sociales. “Lamentamos la pérdida y enviamos un fuerte abrazo a todos. Fuerzas #QEPD”, dijo el mensaje.

