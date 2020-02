Agroquímicos: «el sector agropecuario no es el que más daña el ambiente”

Los integrantes de la Cámara de Comercio sostuvieron que “el sector agropecuario no es quien genera el mayor daño al medio ambiente. Los mayores daños al medio ambiente se generan en el ámbito urbano”. Fue en el debate legislativo de la nueva ley de Plaguicidas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción Roberto Nevares -al asistir al Plenario de Comisiones para participar de la discusión en torno al proyecto de Ley de Plaguicidas- afirmó que “como Cámara somos grandes generadores de trabajo. Nos gusta participar del debate porque tenemos muchos comercios que se dedican a la venta de agroquímicos”.

Con respecto a la prohibición del producto, opinó que el gobierno provincial “se equivocó porque con eso generó que se compren los agroquímicos afuera de La Pampa, de manera que se castigó al rubro del comercio, y no al campo”.

En este sentido, expresó que la prohibición “se debería haber implementado de otra manera, porque se castigó a la actividad local comercial, cuando en realidad se tendría que haber castigado a Campo Limpio. Creemos que al tratar de hacer algo bueno, se hizo algo malo”.

Luis Serradel, de la Cámara de Comercio y vendedor de agroquímicos (integrante de La Carpa verde) manifestó que “quedamos rehenes de esa disputa. Esto no sucedió a los comerciantes y a los productores, pero los productores pudieron comprar el producto afuera, nosotros no. En la próxima Ley no debería quedar nadie de rehén”.

Además, opinó que “es muy fácil poner una distancia, el problema es qué vamos a hacer en esas hectáreas”. Asimismo, opinó: “Yo creo que la tecnología está avanzando en otros aspectos, como el cultivo de cobertura. Esto de lo que se trata es de cuidar el medio ambiente y de seguir produciendo alimentos”.

Por último, Jorge Ortiz Echague, vicepresidente de la Cámara de Comercio, pidió reflexionar más allá de la problemática de los agroquímicos, y pensar la cuestión del medio ambiente de manera más amplia.

“El sector agropecuario no es quien genera el mayor daño al medio ambiente. Los mayores daños al medio ambiente se generan en el ámbito urbano. Es decir, está muy bien la ley, pero quizá hay que pensar un poco más allá, porque el daño no está en el campo”,finalizó.

Fuente: El Diario