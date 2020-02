Se olvidó el celular y un playero de estación de servicio se lo cuidó: «Ojalá existan más personas de buen corazón como él»

Una lectora de este diario nos hizo llegar un agradecimiento hacia un playero de la Estación de Servicio Shell «El Oasis» con el mensaje de «quiero agradecerle enormemente por su gran acto y ojalá existan más personas de buen corazón como él».

La vecina nos contó que previo a salir de viaje hicieron una parada en la estación para aprovechar el sanitario y realizar una recarga de combustible. Cuando estaban llegando a Quemú Quemú se percató de que no tenía su celular y comenzó a llamarlo desde el teléfono de su pareja, «Cuando llamé desde el celular de mi marido por si me atendía alguien, oh sorpresa me responden, «disculpe que atendí pero este teléfono se lo dejaron olvidado en la estación de servicio «El Oasis», soy uno de los playeros», comentó.

En este caso la vecina nos pidió agradecerle por este medio a este trabajador de apellido Hevia por cuidar su teléfono celular hasta que pudo volver a buscarlo y nos comentó nuevamente, «ojalá existan más personas de buen corazón como él»

Fuente: pampadiario