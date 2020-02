El gobierno nacional dispuso pesificarle las tarifas eléctricas a las generadoras, que ya no se la llevarán en pala

El gobierno nacional dispuso pagar en pesos una parte de la generación eléctrica -la encuadrada bajo la resolución 1-por lo cual los precios que cobraban en dólares se liquidarán en pesos, lo que generará un ahorro fiscal de US$ 312 millones.

Aunque el Gobierno venía hablando de la posibilidad de “desdolarizar” las tarifas, se trata de la primera medida concreta y todos los mayores generadores (Central Puerto, Enel, Pampa) proveen energía eléctrica al sistema con esta modalidad. Utilizan máquinas con mayor antigüedad, que son consideradas menos eficientes frente a equipos posteriores más modernos. Sin embargo, su aporte es clave en el sistema eléctrico.

Con esta resolución, que se publicará en estos dias en el Boletín Oficial, el costo de generación eléctrica caerá de US$ 69 por MwH (la unidad de medida) a una rango que va entre US$ 60 y US$ 62. La generación eléctrica impacta en un 50% de las boletas de luz que llegan a los hogares.

El Gobierno estima un ahorro de US$ 300 millones con esta decisión. La medida es para todas las operaciones de febrero. Con el sistema anterior, hubiera desembolsado US$ 1.344 millones y ahora se compromete a pagar alrededor de US$ 1.026 millones.