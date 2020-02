Anunciarán incentivos y subsidios para producir energía en La Pampa, dijo el secretario de Energía, Matías Toso

En los próximos días presentarán el Plan Energético. El secretario de Energía, Matías Toso, dijo que pretenden incentivar la generación eólica, solar y con gas.

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso, anticipó que en los próximos días se anunciarán incentivos y subsidios para producir energía eléctrica en la provincia, con generación eólica, gasífera y solar. El objetivo del gobierno provincial es reducir los costos de transporte que actualmente tiene el sistema de energía provincial y mejorar la disponibilidad para abastecer a proyectos industriales. En los próximos días, indicó el funcionario, harán la presentación oficial del Plan Energético Provincial que formó parte de la plataforma electoral del gobernador Sergio Ziliotto.

La iniciativa apunta a promover la generación de energía eléctrica a través de la generación eólica, solar o gasífera. “Hay dos variables que no manejamos en este sistema. En cuanto a lo que nos sale la energía, estamos sujetos al precio de los generadores, al precio que tiene CAMESA para la venta y y el precio de la tarifa de transporte de esa energía, que tenemos que traer desde 600 u 800 kilómetros”, apuntó Toso.

Y explicó que “la visión del gobernador es que, apoyando proyectos de generación de energía dentro de la provincia, podamos disminuir esos costos de transporte, mejorar el precio mismo de la energía y también la disponibilidad, que son las dos cosas que una provincia que apuesta a un proyecto de crecimiento, de industrialización, tiene que tener muy en cuenta siempre”.

“Hoy por hoy no podemos controlar el precio y la disponibilidad de energía, sino que tenemos que pagar. Si viene un aumento del 40% en el precio medio, La Pampa tiene que pagar el 40% porque no tenemos manera de no hacerlo”, indicó Toso el viernes pasado, durante una conferencia de prensa.

Destacó además que “empezar a tener un proyecto de generación dentro de la provincia, nos empieza de alguna manera a liberar de esa carga y a poder empezar a controlar nosotros algunos de los precios que se pagan”.

“En los próximos días vamos a estar presentando el Plan Energético, donde de alguna manera se plantea ese esquema, que va a dar algunas definiciones respecto de cómo lo haremos”, confió.

Si bien evitó brindar precisiones, Toso señaló que “conceptualmente si podemos adelantar que la provincia tiene recursos naturales que son fuentes de energía, la provincia tiene gas natural, la provincia tiene un potencial eólico y un potencial solar interesantes”.

“Cuando nos paramos en el contexto nacional y decimos cómo estamos en función de otras provincias, tenemos buena irradiación, pero no la de Jujuy, tenemos buenos vientos, no los de Comodoro Rivadavia”, comparó. “¿Cual es el desafío entonces? Buscar compensar, con un esquema de incentivos fiscales, económicos y financieros, ese menor rendimiento que tendría una central en La Pampa”, apuntó.

“El gran desafío, entonces, es ese. Buscar compensar, con un esquema de seguridad jurídico, económico y financiero dentro de la provincia, la diferencia que otorgaría el mayor rendimiento de una central afuera. Y con eso, de alguna manera, tratar de pagar un costo de la energía que tal vez al principio pueda ser igual o incluso con algún subsidio un poco mayor, pero que nos permita tener la titularidad de la energía y evitar algunos costos en transporte”, redondeó.

Cabe recordar que al principio de la semana pasada Toso se había reunido en Capital Federal con el secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, para interiorizarlo sobre los lineamientos del Plan Estratégico de Energía Provincial. En los próximos días se presentará en la provincia en pos de aportar mejoras al sistema eléctrico en concordancia con las políticas públicas nacionales.

