El fuerte descargo de Florencia Kirchner contra la «opresión patriarcal»

Sylvia, mi otra uno ✨La campana de cristal es una novela que me llevo para todas partes. La novela que más regalé, y presté (sí la edición en español la dejé prestada en Argentina). Estaba desaparecida y ahora me cuentan que volvieron a reeditarla, así que volverán los regalos de cumpleaños de esta obra (de arte y de todo) que fue publicada por primera vez con el seudónimo de Victoria Lucas. Ser mujer a fines de los 50. Padecer trastornos mentales a fines de los 50 ¡Hola electroshock! Y toda la opresión patriarcal que trastorna. Sí, el patriarcado trastorna. Y acá puse mucho años 50, pero esta novela no pierde vigencia en absoluto. Leo lo que muchos me escriben a raíz de lo que publiqué y sé que en esta novela van a poder encontrar tanto cómo encontré yo. Otro día vamos con los diarios que son otra locura. Y la voy cortando acá porque siempre que hablo de esto me vuelvo intensa, por no decir insoportable. Les dejo uno de mis fragmentos favoritos: “Empecé a comprender por qué los aborrecedores de mujeres podían burlarse de tal manera de ellas. Los aborrecedores de mujeres eran como dioses: invulnerables y colmados de poder. Descendían y luego desaparecían. Nunca se podía atrapar uno.” #sylviaplath