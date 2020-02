Kristalina Georgieva, titular del FMI: «Queremos que la economía argentina se recupere»

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan por buenos rumbos. La Directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, calificó hoy como fructífero el encuentro que mantuvo con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzman, y expresó su deseo de ver la economía argentina «recuperada».

En el marco del foro de ministros de finanzas del G20, que se desarrolla en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, se produjo el encuentro entre Georgieva y Guzmán.

«El Ministro Guzmán y yo tuvimos otro intercambio fructífero sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo para la #Argentina», escribió en su cuenta de Twitter la Directora del FMI.

Very good meeting with Minister @Martin_M_Guzman at the #G20SaudiArabia. I welcomed the Argentine authorities’ commitment to continue to deepen our engagement including through an Article IV & steps toward an IMF-supported program in the future. pic.twitter.com/GUTzMFRfFf

