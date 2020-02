Enacom destaca que «La Pampa es precursora» en telefonía móvil

El presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, no se animó a mencionar plazos concretos para la asignación de la frecuencia con la que operará Empatel en el mercado de las telecomunicaciones.

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, afirmó que La Pampa “es precursora” en la conformación de una empresa estatal con participación de las cooperativas para incursionar en el mercado de las comunicaciones con telefonía móvil en el país. El jueves pasado el organismo nacional concedió la licencia para que la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones que se creó el año pasado.

El paso siguiente es la asignación de una frecuencia dentro del espectro radioeléctrico, aunque para aguardar esa decisión, según deslizó el funcionario nacional, habrá que armarse de paciencia. “Queremos ir haciendo las cosas despacio y estudiándolas bien”, manifestó. Por su parte, desde el gobierno provincial también informaron que ahora hay que conformar la empresa, el directorio, integrar el paquete accionario, para poder avanzar en el emprendimiento.

Paso a paso

Ambrosini recordó que “el gobernador (Sergio Ziliotto) había estado visitándonos hace veinte días y había tenido una reunión con nosotros, había planteado la necesidad de que La Pampa tuviera una licencia como operador”. “Lo tratamos, los papeles estaban en orden y, aparte, la voluntad política de ayudar al amigo Ziliotto estaba desde el gobierno nacional y desde el organismo desde ya, entonces hicimos las cosas cómo tenían que hacerse y hoy Empatel tiene la licencia como operador”, remarcó.

La asignación de una frecuencia en el espectro radioléctrico, aclaró el funcionario nacional, “merece un estudio mucho más global”. “Tenemos que estudiar el país, lo regional y después de ahí tomar la decisión de cual es la política a seguir con el tema del espectro. Si bien es una cosa que tenemos en carpeta, todavía estamos en estudio para no cometer los errores de cuando se licitaron frecuencias y espectro en el gobierno anterior, que después tuvieron sus consecuencias. Queremos ir haciendo las cosas despacio y estudiándolas bien”, reafirmó.

“Por ahora, dimos el primer paso dándole la licencia a Empatel, La Pampa, que es una de las provincias, junto a Entre Ríos, que tienen un anillo de kilómetros de fibra óptica. La verdad que es importante cómo tiene planteada la conectividad la provincia”, destacó el presidente de Enacom en declaraciones al canal de la CPE.

“No hay otras provincias, no hemos recibido en el Enacom, no conozco un planteo tal cual lo hizo el gobernador, no lo tenemos. Sí lo tenemos de todo lo que fuera instalación fibra óptica, de trabajar junto al Arsat para mejorar la conectividad. Pero no en esto de lo que quieren los pampeanos. Son los primeros. Quizás son los precursores”, aseveró.

Ambrosini indicó que si bien “hay ejemplos en otros países cercanos, limítrofes, como Brasil”, alertó que “el problema es que la regionalidad de Brasil conlleva una cantidad de habitantes, una densidad poblacional muy fuerte, con lo cual es más justificable”. “Es un tema que no hay que tomarlo a la ligera sino estudiar cuál es el mapa de conectividad y cómo se puede desarrollar. Estuvimos hablando el jueves con el gobernador, sobre qué es lo que nos tiene que presentar. Estamos trabajando. Vamos caminando, que eso es lo importante”, alertó.

En cuantos a los plazos para que se asigne la frecuencia a Empatel, respondió: “Entiendo las expectativas. Pero no puedo decir el tiempo. Lo que quiero decir es que se va a trabajar con seriedad. Y cuando se toma una decisión se va a apoyar y se va a implementar la decisión. No puedo decir tiempo porque estaría mintiendo. Puede ser un corto tiempo, mayor tiempo”.

“Primero tengo que abordar el tema de manera general. La Pampa forma parte de un conjunto de provincias. Este todo un país, hay que estudiar en conjunto el tema del espectro. No es una cosa fácil, no es algo que sea barato. El tema del financiamiento, que sé que tiene un planteo para eso La Pampa, tenemos que estudiarlo y tiene que ser una política del estado nacional, no una política puntual. Vamos a trabajar con todos los órganos técnicos para poder brindar una solución”, redondeó.

Los olvidados

Por otra parte, el funcionario se encargó de mencionar que durante la gestión macrista hubo varios decretos en materia de telecomunicaciones que beneficiaron a las grandes empresas del sector. “Nosotros, desde ya, vamos a respetar al movimiento cooperativo porque son los que menos recursos tienen y los más olvidados durante los cuatro años anteriores”, dijo.

Y sostuvo que “no solo el sector cooperativo” fue perjudicado por el macrismo. “En el primer mes solo hemos recibido problemas de las provincias que estaban no gobernadas por la alianza Cambiemos. O sea, era una casualidad bastante increíble. No recibimos quejas de las provincias que gobernaba Cambiemos y de las otras solo recibimos problemáticas”, señaló.

“Hay como un olvido, como dejar de lado a cierta parte de la población vamos a tener una política diferente nosotros. Vamos a poner el estado donde los privados no llegan y a poner el esfuerzo. Sin olvidarse de la industria y de las grandes empresas. Poner el énfasis en los que más lo necesitan. Esa va a ser la política. Desde el presidente hasta el gobernador y desde este organismo”, realzó.

Fuente: El Diario