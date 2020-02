Hernán Viano, intendente de Rancul: «Estamos de acuerdo que el acopio de bidones tiene que ser responsabilidad de las empresas y los compradores y no de los municipios»

El Jefe comunal de Rancul dialogó luego con este medio y expresó su parecer sobre la primer reunión de estas caracteristicas de la que fue participe «Cada Intendente trajo a la mesa de trabajo los temas mas importantes de su localidad para analizarlos y llevarlos con mas fuerza cuando se tenga que ir pedir, por ejemplo hoy tratamos la Ley de Coparticipación y la de Agroquímicos»

Estuvieron presentes, el intendente local José Alvarez, de Parera Juan Carlos Olivero, de Rancul Hernán Viano, de Embajador Martini Ariel Bogino y de Ingeniero Luiggi Patricia Lavín, mientras que por las comisiones de fomento participaron Gabriel Ramello de Van Praet, Oscar Canonero de Falucho, Luis Bertero de Maisonnave y Juan Pablo Resio de Quetrequén.

COPARTICIPACIÓN

Sobre el nuevo proyecto de Ley que el Ejecutivo envio a la Legislatura Pampeana, Viano se mostró expectante en la incidencia de los intendentes de la provincia a la hora de fijar los principales ejes que permitan una distribución mas equitativa «Nos hemos puesto de acuerdo en esta reunión para que se junten los equipos técnicos de los municipios para tratar esa masa del 100% que contempla lo que es el índice coparticipable y vemos que nuestra región debe adaptar el porcentaje al contexto social. Son temas que requieren un tratamiento tecnico para despues llevar nuestra propuesta a la provincia»

AGROQUÍMICOS

Sobre la intención del Gobierno Pampeano de reformular el uso de fitosanitarios el mandatario comunal expresó «En Rancul hay una Ordenanza que prohibe a pulverizadoras permanecer dentro de la localidad y la aplicación es a 500 mts del ejido y 1500 por aire. La Ley que plantea el ejecutivo es para tratar y estamos todos de acuerdo que hay que priorizar la salud de los habitantes también es importante que no se altere la producción que son los recursos que sostienen a nuestra provincia»

Viano afirmó que hubo un común acuerdo de los representantes de cada localidad en que los municipios no deban hacerse cargo del acopio de bidones «Planteada la Ley deben hacerse cargo los vendedores y compradores de estos productos y no los municipios. En Rancul no hay un lugar y lo que venimos a plantear, que no sea una responsabilidad de cada pueblo acopiar transitoriamente sino que se haga cargo el productor y las empresas que vendan los agroquimicos junto con Campo Limpio. Es un tema amplio que merece mucho debate»

SITUACIÓN SOCIAL

Rancul ha sido históricamente una localidad vulnerable en cuanto a su situación social y los últimos hechos gravisimos ocurridos con tres asesinatos en tres meses en situaciones violentas, ponen a esta comunidad norteña en el foco de atención no solo para autoridades locales sino también para ser atendida especialmente desde las políticas provinciales que se ejecutan mediante el Ministerio de Seguridad y Desarrollo Social.

En tal sentido el Intendente manifestó «Ha sido nuestro pilar de campaña y ahora de la gestión hacer foco en la cuestión social y desde distintos abordajes estamos atentos. El Programa PROVIDA ha sido muy exitoso este verano e incluso pudimos trabajar por primera vez en la inclusión de unas 30 personas mediante el «Eliminación de Barreras» y eso fue muy importante por que no se había hecho anteriormente» y agregó «En cuanto a las ayudas sociales las estamos haciendo pero a cambio de la contraprestación de trabajo. Hemos formado una unidad local con profesionales y un equipo formado y hoy tenemos desde el municipio dos psicologas permanentemente a disposición de la gente» concluyó.

VICEPRESIDENCIA

En cuanto a la determinación de los cargos de presidente y vice, se estableció que la presidencia sea para Alvarez de Realicó y Lavín de Luiggi, quienes se irán alternando en el cargo, y algo similar ocurrirá con la vicepresidencia que también será doble, compartida entre Bogino de Embajador Martini y Viano de Rancul.