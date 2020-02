La insólita declaración de los rugbiers: «Lo que nos pasa es culpa de los medios»

Thomsen aseguró en su indagatoria que al momento de ser detenidos no tenía «ni idea de lo que estaba pasando», acusó a la fiscal Verónica Zamboni de haberles «mentido en la cara» y que tanto él como sus amigos están «condenados por la sociedad» y «por los medios«.

Tras una extensa declaración de Thomsen fue Ciro Pertossi quien compareció ante la Justicia. Aseguró que Zamboni le genera «desconfianza», que están soportando «la presión de los medios» y que son amenazados por otros presos de la cárcel de Dolores que les dicen que los «pueden lastimar».

FRASES DESTACADAS DE LAS DECLARACIONES

-Me genera desconfianza la Fiscal Zamboni, ya que desde un principio no supimos de qué se nos acusaba, que por el único medio fue por los internos, que nos sentimos que nos mintió y que nos escondió cosas, que pedimos desde el primer día videos que no pudimos ver, y hasta el día de hoy no vimos