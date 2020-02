El mensaje que le dedicó su ex jefe, José María Córdoba al joven policía y jugador de fútbol que se quitó la vida

El subcomisario José María Córdoba, responsable de la subcomisaría de Arata, en su destino anterior al frente de la subcomisaría de Embajador Martini tuvo a su mando a Juan Pablo Botta, el joven que decidió poner punto final a su vida mientras estaba en la localidad de Toay.

El jefe policial realizó una sentida publicación en su red social Facebook, recordando momentos compartidos en la actividad laboral y fuera de ella, en la cotidianidad de la vida de un pueblo tranquilo y apacible como Embajador Martini, donde esa paz te permite vivir momentos único e irrepetibles, como los que guardarán en lo más profundo de sus corazones quienes disfrutaron de la amistad del «policía goleador», reproducimos el citado texto:

«Que vida vertiginosa Loquito!! Que triste pérdida para los que te conocimos de verdad, no para otros que solo te han juzgado este último tiempo, no vale la pena ni el renglón. Quiero tomármelo con humor como anoche que escuchaba tus audios con el clásico «Jefe Good Night» , pero hoy estoy empezando a caer en que ya los audios, las llamadas y las arrancadas que tenías no van a estar más. Y hoy duele más. Fuiste una persona muy querida por todos, en todos lados. Fuiste lo más impresentable que vi al momento de uniformarte, desfachatado, desprolijo, pero fuiste uno de los mejores Policías que conocí, de los que siempre sabían todo, del que no se cansaba de girar, girar y girar y de los que se comprometían y ponían la camiseta, no muchos pueden hacer y decir que hicieron eso en Embajador. También fuiste el campeón del Provincial, el jugador del Trico que más pegaba, el que podría haber llegado a primer en Gimnasia y Esgrima de La Plata, el 2 de Estudiantil, del Verde de Bernasconi. Pero sobre todo fuiste un amigo, un muchacho simple y despreocupado de la vida, con el que comparti muchos almuerzos, horas en la camioneta dando vueltas en Emb. Martini, en el campo, charlando de la vida, del rock, de Iorio, del Indio, de los amigos de Córdoba, de «dedos de oro», de los mates con Ernesto Rovere, con Juan Cruz Vernetti. Lamento mucho tu decisión, me quedo con los últimos mates en tu casa después de despedir a tu viejo con el cual te reencontrarás, con las gambetas que me tiraste cuando intentaba aconsejarte la última vez, así lo quisiste y así fue, solo espero llegar para darte el último abrazo. Q.E.P.D.»