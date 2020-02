Sorpresiva confesión del FMI en medio de las críticas de Cristina Kirchner por la deuda y la fuga de dólares

Con el antecedente del crédito más grande de la historia otorgado a nuestro país, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo reverá sus recetas económicas. En ese sentido, admitió que el programa vigente se estructura bajo un pensamiento “convencional”.

En una nota de opinión publicada en el diario especializado Financial Times, Georgieva indicó que el Fondo «está replanteando las recomendaciones de políticas para mercados emergentes». Además, remarcó: “Nuestro objetivo es de proveer una recomendación específica para cada país de un apropiado mix de políticas necesarias para preservar el crecimiento y la estabilidad financiera».

Para la titular del organismo, “el esquema vigente está plantado en un pensamiento más convencional». La economista afirmó que «usar la tasa de tipo de cambio como un amortiguador de los shocks» es un ejemplo de lo arcaico del programa.

«Este enfoque no toma en cuenta en las características propias de mercados emergentes que alteran las respuesta de sus economías a flujos externos y llamarían a una prescripción de políticas diferente», subrayó Georgieva.

En 2018, Argentina firmó un acuerdo stand by por un desembolso global de U$S 57.000 millones, de los cuales sólo ingresaron U$S 44.867 millones. De las erogaciones correspondientes al acuerdo, el primer giro llegó al país en junio de aquel año, por U$S 14.916 millones.