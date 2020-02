Norberto «Pipino» Cuevas va por su cuarto mandato como presidente de la Liga Pampeana de Fútbol

Ovin mantendrá el cargo por segundo período, pero Cuevas estará asumiendo la presidencia por cuarto mandato consecutivo, que sumado al año en que tuvo que tomar esa responsabilidad por la renuncia de ‘Roli’ Roggero, en total lleva siete años como titular de la Pampeana.

El miércoles que viene, luego del acto mencionada se avanzará en reunión de comisión directiva para ultimar detalles del lanzamiento de una nueva temporada del torneo oficial de la liga. No habrá tiempo que perder, ya que al día siguiente, jueves 27, se estará abriendo la primera fecha del Apertura con tres partidos: Racing vs Cultura Integral, Juventud Regional vs Costa Brava y Ferro de Pico vs Alvear FBC.

Los tres partidos está definido que sea el jueves de la semana que viene, lo que aún no se sabía es el horario en que se concretarán los mismos.

Refuerzos para el Clausura

El sistema de competencia será el que conocemos desde hace años con dos torneos: Apertura y Clausura. La novedad que aún necesita la aprobación de los delegados es la de poder incorporar tres refuerzos, de otras ligas una vez finalizado el primer torneo del año. Esa idea está avanzada pero en la reunión de directiva del miércoles venidero se tendrá que aprobar.

También en dicha reunión se le pondrá fecha al inicio de la Primera B, que sería una semana posterior al de la división mayor.