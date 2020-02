Castex: Ingresan a una vivienda y se roban toda la carne que estaba adentro de un freezer; «si roban en la comisaria como no van a entrar a mi casa» dijo el propietario

El dueño de la vivienda dialogó con Impacto Castex y puso en conocimiento sobre el robo. Al hombre se le preguntó sobre si haría la denuncia y dijo que no, que prefería invertir en hacer rejas «porque además a los ladrones no lo van a agarrar».

Entre otras declaraciones, el hombre remarcó que «si entraron a robar en la comisaria como se corre el rumor hoy por hoy en Castex, como no van a robar en las casas del pueblo».En las ultimas horas se corrió un rumor muy fuerte en la localidad de que habrían entrado a robar a la comisaria. En el supuesto hecho, los ladrones habrían ingresado por el portón trasero y se habrían llevado algunas cosas que estaban en el patio. Algunas fuentes consultadas por este medio confirman que este hecho existió y otras fuentes las desmienten, lo que es seguro es que es muy fuerte el rumor de que el robo habría existido en la comisaría y que habría sucedido el jueves pasado.

Fue el Lunes por la mañana cuando el propietario llegó a su vivienda, a la que se le están haciendo arreglos, y notó que el frezzer estaba abierto con el faltante de los corderos. Según le comentó el hombre a Impacto Castex, tenía guardada la carne para comer una asado con su grupo de trabajo este próximo viernes.

El hecho se produjo sobre el último fin de semana, los ladrones entraron a la vivienda por una puerta trasera, y robaron dos corderos entre 8 y 10 kg cada uno que estaban congelados y milanesas que estaban el freezer.

El propietario de esta vivienda de la zona sur pidió a este medio reserva de su nombre para que no lo «inviten a realizar a la denuncia». Entre otros comentarios, el hombre afirmó que «con los hechos que ocurren en Castex es una pérdida de tiempo hacer la denuncia y más con el comisario que está ahora» sostuvo en referencia al jefe Bazán.

El propietario de la vivienda mencionó que es nacido y criado en la ciudad, y nunca vivió tanta inseguridad. «Todo estos días he leído sobre los robos en Castex y ahora me convencí de que es verdad porque me toco a mi» sostuvo el hombre. El propietario también agregó, » hoy habló porque me tocó a mí, ojala no le toque a nadie más pero evidentemente han seleccionado un mal comisario para mi querido Castex».

Este hecho se suma a ola de inseguridad que parece no tener fin y que solo este medio comunica ya que el comisario David Bazán los da a conocer una semana más tarde o al día siguiente en un parte de prensa luego de que este diario los publicara.