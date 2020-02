Una mujer con dificultad motriz fue mordida por un perro en Realicó

Ayer alrededor de las 17, La mujer avanzaba con su scooter eléctrico de 4 ruedas por Francia de norte a sur entre Constitución y Mattiazzo cuando fue atacada por los 3 animales, uno de los cuales, al que describe como «de mediano porte, pelaje marrón y blanco» la mordió en la cadera izquierda produciéndole un considerable hematoma.

La mujer señaló en su exposición policial que el animal citado estaba en compañía de otros dos, uno tipo cruza con raza Pitbull de color negro y otro de color blanco de pequeño tamaño. Una vez concretado el ataque los perros corrieron hacia un baldío situado a metros de calle Mattiazzo.

La joven expresó que «fue una situación horrible, el Pitbull se cruzó adelante y el otro me mordió la cadera, yo no pude mover las piernas estaba indefensa, me protegí la cara con el brazo, si no pongo el brazo me muerde la cara, me dio mucha bronca e impotencia, me tienen cansada los perros, y no pueden decir que el scooter los molesta con el ruido porque es eléctrico, no se escucha el motor», afirmó, al tiempo que indicó que se presentaría en el Juzgado de Faltas a fin de plantear su reclamo.