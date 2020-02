25 de Mayo: Fuertes críticas al representante de desocupados en la oficina de empleos; vecinos piden trabajo frente a un municipio

Un grupo de familias de 25 de Mayo acampa en una plaza frente a la comuna. Reclaman puestos petroleros. Fustigan al representante de los desocupados en la Oficina de Empleo: «Le da trabajo a sus conocidos», denunciaron.

Alrededor de 16 familias protagonizan un acampe en la plaza San Martín, justo en frente del edificio municipal, en reclamo de plazas laborales. Centraron sus críticas en el representante de los desocupados en la Oficina de Empleo: «Entran siempre los mismos», se quejaron. También revelaron que fueron recibidos por el intendente, Abel Abeldaño, pero que aún no tienen respuestas.

El vocero de los manifestantes habló ayer con este portal y explicó el porqué de la protesta. «Somos unas 16 familias que estamos muy complicadas, las changas que hacemos no nos alcanza ni para comer. Ayer -por el lunes- a las 6 nos instalamos frente a la municipalidad porque necesitamos nos ayuden», dijo Emanuel Sosa.

El desocupado dijo que el grupo decidió esta medida de fuerza porque no se sienten representados en la Oficina de Empleo. «Somos todos de 25 de Mayo y queremos que nos den trabajo. Hacemos esta ‘movida’ porque no sabemos cómo son los manejos del área de Empleo. El que nos representa a los desocupados, Juan Muñoz, no nos tiene en cuenta, entran sus ‘protegidos’ y nunca nos toca a nosotros», se quejó.

Sosa explicó cómo tomaron la decisión de manifestarse. «Decidimos instalarnos porque hace quince días que venimos hablando con unos y otros. Hasta nos recibió Abeldaño, pero no tuvimos respuestas», indicó.

«Nos dicen que no hay trabajo, que tenemos que esperar, pero vemos cómo las petroleras toman a personal de Río Negro, Neuquén y hasta de otros puntos de La Pampa. Es cierto que algunos puestos necesitan personal técnico, pero si a nosotros no nos capacitan nunca tendremos un trabajo estable. ¿Y el 80/20? Los que reclamamos somos de 25 de Mayo», se lamentó.

Nota al municipio

Agregó que ayer le hicieron llegar una nota al intendente, a la que accedimos. Plantean que quieren «una respuesta o al menos se nos escuche para poder plantear nuestras necesidades», a las que otorgan el calificativo de «muy urgentes dada la situación en que nos encontramos».

En el petitorio explican que quieren mantener una reunión con él y empresas de servicios petroleros de 25 de Mayo y Casa de Piedra. Un relevamiento público de todas operadoras del área. Trabajo para mujeres y madres solteras. Que se conforme una mesa de diálogo entre desocupados y empresarios. Contratos extensos y capacitaciones laborales. Y el último ítem del pedido es «oportunidades para todos».

Hasta ayer los desocupados mantenían su lugar de protesta en la plaza San Martín. Una carpa y varias pancartas y letreros en los que expresaban sus reclamos. «No nos vamos a mover de acá hasta que nos den el trabajo que nos merecemos para vivir dignamente», concluyó Sosa.

Fuente: La Arena