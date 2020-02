Torneo Federal “A”: Ferro de Pico juega el sábado ante Deportivo Madryn

El partido se jugará en el “Coloso” de Barrio Talleres a partir de las 21:30, minutos después de la inauguración del Torneo Infantil “Cebollitas”.

El equipo de Barrio Talleres viene de empatar en San Luis ante Estudiantes, un partido que a cinco minutos del final lo ganaba 2 a 1 y que el local terminó empatando luego de la expulsión de Pablo Agüero.

ESTOS SON LOS PARTIDOS DE LA FECHA:

CIRCULO DEP. vs. DESAMPARADOS

CAMIONEROS vs. SOL DE MAYO

VILLA MITRE vs. SASINENA

DEP. MAIPU vs. HURACAN L.H.

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

FERROCARRIL O. vs. DEP. MADRYN

SP. PEÑAROL vs. ESTUDIANTES

LIBRE: J.U. UNIVERSITARIO

Fuente: Infopico