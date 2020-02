Elecciones en Independiente: Patricia Bullrich juega fuerte en la política del Rojo y va en contra de la reelección de Hugo Moyano

Si bien aseguró que no se metería de forma directa en la política del club, Bullrich no dudó cuando fue consultada sobre un posible apoyo a la fórmula que busque derrocar al ‘moyanismo’ en los comicios de 2021: «Yo estoy en contra del proyecto dirigencial. Ni por casualidad sería dirigente, no me siento con posibilidades de meterme. Pero por supuesto que me involucraría con alguien que se presente en contra de Moyano«.

«Desde que lo sacaron a Cantero vivo angustiada«, sostuvo Bullrich, haciendo alusión al presidente con el que el ‘Rojo’ se fue al descenso y logró regresar a Primera a mediados del año 2014. Así las cosas, todo hace indicar que el año que viene tendrá un tinte político muy fuerte a nivel dirigencial en Avellaneda.