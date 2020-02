Brutal golpiza de mujeres a una joven en González Catán: piñas, patadas y botellazo en la cabeza

La situación fue muy parecida a la pelea en Villa Gesell, en la que murió Fernado Báez Sosa. Ocurrió en González Catán, provincia de Buenos Aires, a la salida de un boliche. La víctima sufrió graves heridas, pero puede contar lo que pasó el 19 de enero, un día después de la muerte de Fernando.

Priscila narra que en todo momento la agredían verbalmente, la incitaban a que peleara y, al mismo tiempo, animaban a la otra a que le pegara. «Fue a eso de las 7. Me empezó a insultar y junto con sus amigas me señalaba, me decía cosas. No sé si no estaría borracha o drogada», explica Priscila.

En ese momento Priscila decidió advertir a los patovicas del boliche sobre las agresiones que estaba sufriendo: «Les dije lo que estaba pasando y me dijeron que tenía que comunicárselo a otros patovicas, no a ellos. Entonces no dije nada más y me quedé». Un amigo de la chica, al notar lo que pasaba, le ofreció llevarla a la casa en moto de inmediato. Había «bondi», problemas entre chicas, y temía que si ella se quedaba en el local o si salía sola podían lastimarla, según informó La Nación.

Priscila salió de «Carolina» con su amiga Candela y con aquel chico, Darío. Su «enemiga» y su «escolta» fueron detrás de ellos. «Estaba en la vereda esperando a que mi amigo sacara el candado de la moto para irnos. En ese momento esta chica me llama y me invita a pelear, me agarra de los pelos, y me empieza a pegar», cuenta Priscila. En uno de los videos de la paliza que recibió se ve cómo es arrastrada hasta la calle mientras recibe rodillazos y trompadas en la cara. El video fue filmado por una amiga de la agresora, que arengaba a los gritos de «Dale, Y., daleeeee», mientras advertía: «Son bondi de guachas, eh, que nadie se meta porque nos paramos de mano todas».

Mientras Priscila estaba rendida en el piso, uno de los varios patovicas que miraban la pelea, se acercó a la amiga de la agresora, la que filmaba el video, y le dijo: «¡Paralas, loca! ¿Qué estás filmando? ¡Separalas!», a lo que la amiga respondió: «Tienen bondi de pibas, dejalas que se peleen». A pesar de los fuertes golpes de puño y rodillazos, principalmente en la cara, la víctima logró escapar y correr. Y. y las demás fueron detrás suyo; le arrojaron dos botellas de vidrio, una de las cuales le dio a Priscila en el cuello. La alcanzaron, y volvieron a pegarle.

«Me acuerdo de que mi amiga Candela lloraba y les pedía por favor que me soltaran, y la agarraron de los pelos y le dijeron que no se metiera porque le iban a dar a ella también», cuenta Priscila. Recuerda vagamente que Y. le decía que le pegaba por causa de un chico que ella no sabe quién es. Entiende que no era más que una excusa para agredirla.

Al rato, los patovicas se acercaron y las separaron. «Estuvieron un rato viendo cómo me pegaba, hasta que me sacaron de ahí, me metieron en el boliche y me dejaron parada al lado de la barra», cuenta Priscila.

«Yo estaba toda ensangrentada, llorando. Me quería ir a casa. Me sentía muy mal», cuenta Priscila. Unos 15 minutos después la sacaron a la calle, donde todo parecía haberse calmado. Acompañada por su amiga Candela llegó hasta la esquina y se sentó en la vereda para descansar un momento y fumar un cigarrillo. Pero resultó que su agresora estaba con las amigas a la vuelta del boliche. Y la vio.

La agresora la encaró, mientras sus amigas filmaban. «Si vos querés pelear, la hacemos como vos quieras», le dijo a Priscila, que estaba sentada en el piso, con el ojo izquierdo prácticamente cerrado y muy dolorida. En total dominio de la situación, como se ve en el video que se viralizó. Le dio una trompada en la cara y, enseguida, una furibunda patada en la cara, que dejó a Priscila inconsciente.

Circunstancialmente, un primo suyo pasó por el lugar con su camioneta y la reconoció. La llevó al hospital Simplemente Evita, de González Catán. «Ahí me pusieron suero y después llegó mi papá y me llevaron a la clínica donde estuve internada cinco días», explica Priscila.

El parte médico es elocuente: Priscila llegó al hospital con fractura de tabique, de pómulo y de la órbita ocular izquierda. Se le produjo una «bolsa de aire» detrás del ojo; debe seguir ahora un tratamiento para recuperar completamente la visión de ese lado. Hoy, como consecuencia de los traumatismos, sufre vahídos, problemas de memoria y constantes mareos, ya que por los golpes tuvo un desvío de la cervical. «Gracias a Dios esa patada no fue mortal», afirma su madre, Sandra.

Al día siguiente de la pelea, Priscila estaba en la clínica cuando recibió por Facebook las amenazas por parte de su agresora. «Que te trague la tierra porque cuando te agarre te dejo peor. Yo no te tengo miedo. En la vida todo se paga y vos todo lo que estás haciendo me lo vas a pagar. Yo lo soluciono a las piñas. Ya estoy re zarpada de todo, ganas de morir ni compro. Yo voy a dar la cara, gila, porque yo te pegué sola», le dice. En el video se ve que las otras chicas también tienen rastros de sangre en sus miembros y en la ropa, indicio de que ellas también habrían tomado parte en la agresión.