Arroyo: «Yo soy un admirador del modelo pampeano»

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, que el próximo martes presentará la tarjeta alimentaria en nuestra provincia, con alcance a más de 20.000 chicos, y por un monto de 51 millones de pesos, destacó que «hace mucho tiempo La Pampa viene desarrollando políticas sociales muy positivas».

«Yo soy un admirador del modelo pampeano en lo que tiene que ver con la asistencia social, la descentralización hacia los municipios, en lo que tiene que ver con créditos a tasa cero para la compra de herramientas para emprendedores. Hace mucho tiempo que la provincia sostiene un conjunto de políticas que apuntan a atender a los que menos y a poner en marcha actividades productivas a partir de emprendimientos», afirmó.

«La tarjeta es para niños menores de seis años, personas con discapacidad y madres a partir del tercer mes de embarazo. Son más de 10.000 tarjetas del Banco Nación, que no permite extraer dinero en cajeros, y si les permite comprar los alimentos que quieren, como y donde quieran hacerlo».

Arroyo destacó que la tarjeta «significa además un movimiento económico. Son 51 millones de pesos, en el caso de La Pampa, que el tercer viernes de cada mes cuando se recargan en las tarjetas, van ingresar al consumo de la provincia, para movilizar la economía».

Comer bien.

Arroyo indicó que «la gente tiene que comer y comer bien, por eso antes de que la madre reciba la tarjeta, hay un curso de nutrición donde se insiste en el tema de leche, carne, frutas y verduras. Tenemos que lograr que se aumente el consumo de leche en los más chicos, que viene en descenso desde hace tiempo».

«La tarjeta tiene también el objetivo de generar trabajo, agricultura familiar, economía popular, gente que produce alimentos y efectivamente puede mejorar su situación. Además es un ingreso de 51 millones de pesos que se agregan al consumo que hoy en día no estaban en la economía de la provincia», señaló el ministro y agregó que «la tarea de la política social es dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. La tarjeta alimentaria es una asistencia, pero también es trabajo, economía popular, agricultura familiar, son ferias, es gente que produce y genera actividades y además es movimiento económico local. Todas las políticas sociales que planteo, las pienso en ese conjunto. Atender la necesidad, eso es asistencia, en crear trabajo y en mover la economía. La tarjeta alimentaria es eso, y muchas otras políticas que vamos a realizar tienen la misma lógica».

Situaciones de pobreza.

Arroyo diferenció tres situaciones de pobreza en la Argentina. «Una es la pobreza estructural, que viene de varias generaciones, en la misma situación. Hay una segunda situación que es la nueva pobreza, la gente que tiene trabajo formal o informal, pero no le alcanza, por la situación critica del país. Y en tercer lugar, están las personas que tienen hambre, cuando hablamos de hambre, hablamos de mal nutrición».

«En la Argentina hay un 10% de personas que están en la indigencia, es decir que saltean comidas o no les alcanza para comer. En el caso de los niños, es más grave aún. El 14% de los niños sufren lo que se llama ‘inseguridad alimentaria severa’, se saltean comidas, hay un problema de hambre».

«Estamos yendo a una generación de chicos petisos y obesos, y ese es el problema más grave que tenemos porque es producto de la mal nutrición. Una persona mal nutrida es una persona a la que le faltan leche, carne, frutas y verduras. Por eso insistimos en este punto. Afortunadamente vemos en la práctica, que el 60 por ciento de las compras que se realizan con la tarjeta alimentaria, van a esos productos», señaló el ex diputado.

«Nosotros hacemos un seguimiento todo el tiempo de los consumos. La madre hace un curso con un nutricionista y nos queda codificado en la tarjeta lo que van comprando, entonces se las trata de orientar, apuntando siempre a una mejor nutrición».

Comunidad Wichi.

Consultado por los problemas de salud de la Comunidad Wichi, de las que Arroyo dio a conocer días atrás que hay al menos 32 chicos internados y más de 160 con bajo peso, el ministro dijo que «estuve en Santa Victoria este, en el paraje La Puntana, al norte de Salta donde se da es problema, que es básicamente es el agua. Los chicos toman agua en mal estado, les produce diarrea y de ahí viene la deshidratación y la malnutrición. El otro inconveniente es que los parajes están muy alejados, para el acceso a la atención de salud».

«A partir de ese viaje, hicimos tres cosas en la emergencia, lo primero fue que quedó allá un equipo del Ministerio, haciendo rastrillajes, recorriendo los lugares y de hecho hay chicos internados, con atención permanente de salud. Por otro lado llevamos módulos alimentarios, la tarjeta ya se puso en marcha en Salta, pero en este caso estamos hablando de módulos alimentarios en las postas sanitarias. Y después llevamos agua potable en botellas para abastecerlos en la urgencia. Lo estructural es solucionar el problema del agua, ahí está trabajando el ejército. Se están llevando adelante 3 pozos de agua, y el ejército es el que los hace», explicó.

«Esto marca un poco del nivel de deterioro de la Argentina, en frente de La Puntana, donde yo estuve, está Bolivia. Ellos solucionaron estos problemas de falta de agua e incluso mejoraron las viviendas. Esto marca el nivel de deterioro y desde donde arrancamos».

Arroyo señaló que «hay esfuerzos de distintas personas y todos son muy valiosos, porque estamos hablando de comunidades rurales muy dispersas y muy amplias. Son muchos los pozos de agua necesarios y las comunidades son muy distintas. Realmente todos quienes puedan ayudar, van a hacer muy bien, en un contexto de una situación muy crítica».

Creditos.

El ministro Arroyo anunció que “luego de la tarjeta que es la primera etapa de la política social, la segunda es hacer líneas de créditos no bancarios, para máquinas herramientas, insumos y bienes de capital”. “El objetivo es que el carpintero tenga una sierra circular, para que quien cosa tenga en su casa una máquina de coser y para que el pibe que tiene un taller mecánico, pueda acceder a un escáner y una computadora. Los créditos serán con a tazas del dos o tres por ciento anual”, señaló y explicó que “básicamente queremos que haya máquinas para trabajar y que se pueda desendeudar a la familia. La gente no está en cero, está en menos diez, endeudas con intereses altísimos de financieras privadas. Apuntamos a que salgan de esa situación”, afirmó.

Fuente: La Arena