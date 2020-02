Investigan a banda por secuestros virtuales: En Pico hicieron 200 llamados

Armando Agüero, fiscal general de esta ciudad, confirmó que actuó una banda delictiva foránea en el «secuestro virtual» que el jueves a la madrugada damnificó a una vecina de esta ciudad, quien entregó una importante suma de dinero, para pagar el rescate del presunto secuestro de su hijo.

Mediante un llamado telefónico le dijeron que habían secuestrado a su hijo, y le indicaron que le entregara el dinero a una persona que pasaría por su vivienda ubicada en la calle 13 entre 18 y 20. Si bien los investigadores del caso preservaron el monto entregado, se trataría de una cantidad importante de dinero. Después del hecho, la mujer se comunicó con su hijo y corroboró que estaba sano y salvo, durmiendo en su vivienda.

«Tenemos seguridad que no es gente de la ciudad ni de la provincia, son una banda de delincuentes que opera desde la ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades grandes del país. Operan desde afuera, no son de acá y hacen este trabajo de andar en auto por el interior del país permanentemente. Hacen cien o doscientas llamadas por cada lugar que pasan y cuando accede, estos que están en el territorio, van hasta el domicilio, retiran el dinero y se van a otra ciudad y así recorren el país. La investigación nos dirige a una banda que opera desde Buenos Aires, que desde la medianoche hizo un montón de comunicaciones a no menos de doscientas personas en General Pico, todas a través de su línea fija, es decir que llaman a través de una guía telefónica.

Simulan atravesar por un secuestro o un robo con presencia de personas en el domicilio, y les piden que le den el dinero a una persona que va a ir a su casa, para salvarse de la situación. De todas las llamadas, que empezaron a las 3 de la madrugada y se extendieron hasta 7, solo tres personas alertaron a la policía, el resto cortó las llamadas y esta mujer entregó el dinero», le dijo a LA ARENA.

Auto mediano

El fiscal además señaló que a través del análisis de las imágenes registradas en las cámaras de seguridad de la zona céntrica, se pudo identificar a un vehículo mediano en el que se presume que viajaban los delincuentes. Esta sería una pista importante para tratar de dar con los sospechosos.

«Estamos evaluando los diferentes automóviles que andaban por el centro, lo cual interesa para la investigación en la que estamos tratando de establecer la identidad de las personas que cometieron el hecho, de donde pudieron venir y hacia donde se dirigieron. Son causas donde lo único que se tiene es el relato de la víctima y tenemos que conocer la identidad de la persona que se hizo presente en el domicilio. Por eso hacemos hincapié en la prevención, porque todo esto con prevención se hubiera salvado. Hay que llamar al 101, esto no se resuelve entregando dinero, la prevención es simple y exige el cuidado por parte de quien atiende el teléfono», manifestó Agüero.

El fiscal general, junto a la fiscala Verónica Campo, de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad; y la Brigada de Investigaciones, a cargo de la jefa Vanina Fileni, estaban detrás de diferentes pistas.

Por último, Agüero dijo que a los sospechosos en lugar de la estafa, se les podría achacar la figura delictiva de la «extorsión», delito «en el cual también se le quita el dinero a alguien pero por una intimidación».

Fuente: La Arena