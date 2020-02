Echaron a todos los jefes de ANSES de La Pampa y el país; el gobierno del presidente Alberto Fernández desvinculó a todos los funcionarios que dejó Macri

El gobierno del presidente Alberto Fernández desvinculó a todos los funcionarios que dejó Macri.

Esta semana el gobierno nacional tomó la determinación de echar a todos los funcionarios de ANSES que el expresidente Mauricio Macri pasó a planta como jefes de las Unidades De Atención Integral (UDAI) del país.

En La Pampa se tradujo en la desvinculación de los responsables de General Acha, General Pico, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear y Victorica. En el caso de Santa Rosa no fue necesario porque Brenda Alonso renunció ni bien terminó el gobierno de Cambiemos.

La gestión de Macri llevó a la práctica el conchabo a extremos desconocidos: hizo que los funcionarios pasaran a planta en lugar de irse cuando se terminó su mandato. Esa decisión, fue revertida por Alberto Fernández y en los últimos días, se tradujo en la separación de todos los macristas que quedaron en La Pampa y en el resto del país.

Leonardo Zapata.

Victorica.

Leonardo Zapata, que estaba a cargo de la UDAI de la localidad del oeste, se quejó de la decisión y no aclaró que la desvinculación era general. Usó las redes sociales para decir que la resolución no detalla «ningún motivo” ni tampoco informa «el pago de la indemnización”.

Zapata estaba en el cargo desde hace 4 años, cuando asumió la gestión de Mauricio Macri. Todavía no se sabe quién será su reemplazante.

“Antes de que surgan diversos rumores quería contarles desde mí parte cual es la situación que hoy atravieso”, destacó Zapata en su muro de Facebook.

Y agregó: “el día Lunes 10/02/2020 me llegó una resolución en la cual se me ‘desvincula’ de la ANSES, no de mí cargo como jefe sino directamente del organismo. En la misma no detallaba ningún motivo consistente o causa alguna, tampoco informaba el pago de la indemnización correspondiente tal cual lo dicta la ley del convenio colectivo de trabajo para las personas en PLANTA PERMANENTE, como es mí caso”.

“No me aconsejan dar más detalles con respecto a mí despido ya que esperamos de la buena voluntad para que esto se revierta”, destacó.

“Solo me queda por decir que tengo sentimientos encontrados con respecto a esto. Siento mucha confusión, tristeza y dolor por tener que dejar mí lugar de trabajo pero a la vez una gran satisfacción por haber trabajado, día a día, atendiendo nuestros beneficiarios a la par de mis compañeros, sin hacer ningún tipo de diferencia política y al mismo tiempo haber gestionado muchas cosas para que nuestra oficina se encuentre dónde está”, añadió.

En otro tramo de su posteo, Zatapa resaltó: “recuerdo que cuando asumí, allá por mayo de 2016, era solo una recepción de trámites, no teníamos aires acondicionados, o algo tan básico como cortinas. Durante todo este tiempo crecimos y Hoy en día la Anses sucursal Victorica cuenta con sistemas para realizar trámites y consultas en el acto, cumple con las normas de seguridad ( puertas antivandálicas, matafuegos, vidrios Blindex). También logramos ser una de las primeras oficinas en la zona en cumplir con las instalaciones Inclusivas para personas con capacidades diferentes como rampas de acceso y baño inclusivo; generamos un punto de contacto mensual en Santa Isabel lo cual favoreció ampliamente a las personas del oeste profundo”.

“Desde ya que todo esto lo logré gracias al excelente equipo de trabajo que me acompañó al cual no tengo más que palabras de agradecimiento. Por favor les pido su colaboración y entendimiento cuando asistan a la oficina ya que hoy en día se encuentra un solo operador. Muchas gracias a todos los que me escribieron expresándome su apoyo”, concluyó.

Fuente: El Diario