Trataron dos casos sospechosos de dengue en La Pampa

En enero la Dirección de Epidemiología intervino de manera preventiva porque eran personas que habían viajado a zonas de circulación de la enfermedad. Luego se confirmó que no se habían contagiado.

La directora de Epidemiología de La Pampa, Ana Bertone, informó ayer por la mañana que “en enero hemos tenido casos sospechosos en Santa Rosa y en Bernardo Larroudé”.

“Eran personas que se fueron de viaje y regresaron con síntomas similares al dengue. Fueron tratados como casos sospechosos. Después no se confirmaron, pero se actúa inmediatamente como si lo fuera, porque la confirmación o no, tarda un tiempo que no se puede perder”, agregó.

“Ante cada caso que se nos presenta con fiebre, acefalea, el antecedente de viajes o con cansancio, malestar general, o puede manifestar algún raye en el cuerpo”, indicó Bertone.

“En esos casos sospechosos, se verifica que en las inmediaciones de su casa haya patio limpio para que sean menos los mosquitos, se le pone repelente y en algunos casos se lo mantiene internado en el domicilio y se extiende la tarea de limpieza a la zona cercana”, aclaró.

“Hoy estamos en el peor momento de la historia en el país y en los países vecinos. Tenemos que estar alertas y vigilando la situación”, resaltó.

En La Pampa

Ana Bertone reiteró que el mosquito aedes aegypti se encuentra en La Pampa, pero no tiene el virus. “Existe el vector, el mosquito, pero por ahora no está con el virus. Tenemos que tratar de reducir la población del insecto y evitar que si viene gente de otros lados enferma, le traslade el virus al mosquito. Para que se entienda, que nuestro mosquito que está sano, no se enferme”, dijo.

“Es importante que la gente que viaja y viene con fiebre, que consulte al médico, y a todos los ciudadanos nos corresponde hacer el trabajo de lo que llamamos Patio Limpio, para controlar la cantidad de insectos que hay”, finalizó.

Fuente: El Diario