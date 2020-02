Castex: inseguro por los robos, y ahora también inseguridad en la juventud; golpean a un menor el lunes por la noche

Las noches y los días ya no solo están cargadas de inseguridad sino que también hay peleas entre grupos que no son informados desde comisaria. El lunes por la noche en Barrio Norte, se dio un hecho particular donde hubo una pelea entre jóvenes. Según le confirmaron testigos a Impacto Castex, entre las 4 y las 6 de la mañana, un joven menor de edad se trenzó a las piñas con 2 jóvenes mayores.

La policía llego en uno de sus móviles y le dieron aviso al padre del menor de edad y se supone que la policía entregó al menor con sus tutores. Las causas que motivaron la pelea aun no están esclarecidas y se presume que el menor de edad no conoce a quienes le golpearon.

Se temen consecuencias luego de la pelea ya que un familiar del menor publicó en sus redes quién se habría enfrentado con su primo y que él ya era mayor de edad cómo para pelearse con los jóvenes que le habrían pegado.

Los jóvenes y los padres son rehenes de la inseguridad y violencia castense, salir por las noches ahora podría significar ser víctima de una pelea.