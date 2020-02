Atlético Tucumán sigue con vida en la Copa Libertadores; venció por penales a The Strongest y se metió en la fase 3

Atlético Tucumán, que perdió en la ida 2-0, logró ayer el mismo resultado a favor ante The Strongest en el estadio José Fierro, y luego se impuso 6-5 en los penales para avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

Marcelo Ortiz y Leonardo Heredia marcaron los tantos que le permitieron al Decano llegar a la definición desde los doce pasos. En la definición, el héroe fue Cristian Lucchetti, quien contuvo dos disparos rivales.

La próxima semana, el conjunto argentino deberá iniciar la Fase 3, frente a Deportivo Independiente de Medellín.

ATL. TUCUMÁN 2 (6)

Cristian Lucchetti

Guillermo Acosta

Marcelo Ortiz

Yonathan Cabral

José L. Fernández

Lucas Melano

Cristian Erbes

Ariel Rojas

Leonardo Heredia

Leandro Díaz

Javier Toledo

DT: Ricardo Zielinski.

THE STRONGEST 0 (5)

Daniel Vaca

Gonzalo Godoy

Gabriel Valverde

Gonzalo Castillo

Marvin Bejarano

Diego Wayar

Walter Veizaga

Saúl Torres

Raúl Castro

Jair Reinoso

Harold Reina

DT: Mauricio Soria.

Goles: PT 21min Ortiz (AT). ST 12min Heredia (AT).

Cambios: PT 32min Willie Barbosa por Castro (TS). ST en el inicio, Rolando Blackburn por Reina (TS); a los 18 minutos, Augusto Lotti por Heredia (AT); a los 26, Ramiro Carrera por Díaz (AT); a los 36, Federico Bravo por Erbes (AT).

Penales: Para Atlético Tucumán convirtieron Carrera, Lucchetti, Lotti, Bravo, Fernández y Ortiz; y falló Toledo. Para The Strongest convirtieron Reinoso, Veizaga, Valverde, Barbosa y Castillo; y fallaron Blackburn y Torres.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: José Fierro.