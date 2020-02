Cerraron aguadas en el Parque Luro

La decisión de los administradores de la reserva Parque Luro de cerrar las aguadas provocó el desplazamiento de ciervos y otras especies. Además hubo quejas de santarroseños por el costo de la entrada a la pileta que es de 300 pesos para los mayores y 200 pesos para los menores.

Los ciervos de la Reserva probablemente emigren a otros campos. Los guanacos llegan hasta la zona de los fogones en busca de agua.

Un visitante de la Reserva -quien que se comunicó con El Diario- reveló que los propios guardaparques y personal de Parque Luro le informó que la decisión de cerrar las aguadas es para que los animales se adapten al entorno.

Aunque en la Reserva interviene personal de Turismo, el manejo de las aguadas está a cargo del personal de la subsecretaría de Medio Ambiente.

“Una vez mas, tuve el desagrado de encontrarme con una laguna prácticamente seca animales en busca de agua y aguadas completamente cerradas”, dijo este visitante en las redes sociales.

“Según la gente del lugar, todo se debe, a que desde el Gobierno de La Pampa argumentan: ‘son animales silvestres y deben sobrevivir por sus propios medios y algunos no son autóctonos’. Mis preguntas son: ¿es necesario dejarlos sin agua o a caso estamos copiando el ejemplo de Mendoza con La Pampa? ¿Por qué erradicarlos si hace mas de 100 años qué están en nuestra provincia y son un atractivo?”, cuestiona este visitante.

Además plantea si modificar esta situación del Parque en un entorno repleto de campos y cotos que ofrecen la caza del ciervo como un negocio no es riesgoso. “ ¿No es peligroso que se escapen a otros campos en busca del vital elemento como es el agua? ¿No genera accidentes en la ruta? ¿Puede ser un gran negocio para los cotos de caza vecinos a la Reserva Provincial: ‘Parque Luro‘?… . Pero bueno, no todos o todas pensamos igual”, dijo el turista pampeano.

“Una lástima porque con la falta de agua se ven muy pocos o casi nada de animales como otros años… . Sólo guanacos, zorros, algún que otra cierva y aves en busca del agua que escasea en la Reserva”, señala.

“Los animales escapan por debajo de los alambrados buscando un nuevo destino con agua y con la suerte de no cruzarse con ningún cazador. Roguemos que llueva así tienen agua y puedan sobrevivir a la tremenda sequía”, pide.

Precios altos

El visitante expresó su queja por los precios de la pileta. “Por otra parte, sin dudas la entrada al parque es popular, pero, lamentablemente, el sector privatizado maneja precios muy elevados, por ejemplo:

*Pileta: $300,00 los adultos y $200,00 los niños/as. Es decir que una familia con un sólo hijo/a necesita: $800,00 si quiere disfrutar de la pequeña piscina del parque(foto).

*No hay agua dulce, el agua es salada por lo que debemos llevar o comprar en el lugar, sólo si queremos tomar mate el valor del agua caliente es de: $20,00.

*Los lugares para lavar se encuentran sin funcionar ya que, hay un caño roto que no se repara”.

Cesar sostuvo que “es triste ver no sólo la sequía del lugar, sino que por los precios altos la gente ya casi no va o los turistas no vuelven por los precios que el sector privado le impone. Tengamos precios un poco mas populares, porque no sólo se trata de pensar en cuidar el bolsillo, sino también de cuidar al turista”.

Fuente: El Diario