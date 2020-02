Coronavirus: la FIA suspendió el Gran Premio de China

La FIA explicó que los promotores de la carrera habían solicitado un aplazamiento por el avance de este virus que ya provocó el fallecimiento de 1.100 personas en China.

“La salud y la seguridad de los equipos, de los participantes en el campeonato del mundo y de los aficionados siguen siendo la principal preocupación”, comunicaron desde la F1.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak

F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV

