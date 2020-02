Allanan la casa del dueño de un perro que atacó a un niño en General Campos

La Policía de La Pampa inició actuaciones contravencionales con intervención de la oficina única del Ministerio Público Fiscal, luego de que un niño de 4 años fuera atacado por un perro en la localidad de General Campos. Poco después de haber tomado conocimiento de lo ocurrido, se solicitó al juzgado de control de General Acha una orden de allanamiento. Diligencia, que se realizó en un inmueble de la calle Padre Francisco de ese pueblo.

Durante el procedimiento se cumplió con el secuestro del can macho, raza cruza, que había atacado al niño, quien vive junto a su familia en ese mismo barrio. Se trata de un animal macho, de 5 años y 5 meses de edad.

Asimismo personal idóneo procedió a tomar fotografías del animal, y se obtuvo las medidas de los incisivos, cuyo informe será oportunamente incorporado a las actuaciones contravencionales en las que interviene el fiscal Juan Bautista Méndez y el adjunto Francisco Cuenca.

Denuncia

La madre del niño damnificado formuló una denuncia ante la sede policial de General Campos, quien aseguró que su pequeño fue atacado por un perro en momentos que pasaba circunstancialmente por la vivienda de sus dueños.

El hecho se produjo aproximadamente a las 18.30, y como consecuencia de las lesiones que sufrió en la zona de su rostro, debió ser derivado al centro asistencial Padre Buodo, donde fue intervenido y se le practicó varios puntos de sutura en la cara y la zona muy cercana a su ojo derecho.

Más allá que por el momento el niño evoluciona bien de las lesiones padecidas por el ataque del can, las mismas serán analizadas por la médica forense Marlene Arratea Sánchez, quien posteriormente brindará un informe respecto a su intervención.

Contravenciones

De acuerdo a lo informado por prensa de la fiscalía, en un principio el hecho fue encuadrado dentro de las conductas previstas por los artículos 98 y 107 -inciso 1- del código contravencional de la provincia.

El artículo 98 contempla que: «será sancionado con trabajo comunitario de hasta treinta (30) días o hasta treinta (30) días de multa o arresto de hasta quince (15) días a los dueños y/o encargados de la custodia de animales que puedan ocasionar daño a la integridad física de las personas y que los tuvieren sin adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar la causación de perjuicios. Es admisible la comisión culposa de la falta».

Mientras que el artículo 107 -inciso 1-, prevé que: «será sancionado con multa de hasta quince (15) días o arresto de hasta cinco (5) días: 1) El que sin estar facultado por la autoridad competente tenga animales peligrosos o que puedan causar daño, o estando autorizado, no los custodie con la debida cautela».

Antecedentes

De la investigación desplegada por la Fiscalía, en forma coordinada con la policía, también se estableció que con anterioridad ya se habían registrado otros hechos similares en perjuicio de otras personas. Aunque quizás no con la gravedad de las lesiones que esta vez sufrió el niño de 4 años.

En ese sentido se informó que de la entrevista mantenida con vecinos de la vivienda donde viven los dueños del perro, aseguraron que en otras oportunidad ya hubo otras personas que sufrieron ataques similares. Incluso, en perjuicio de aquellos empleados municipales que prestan el servicio de recolección de residuos.

Además, los propios vecinos ya habían advertido a los dueños del can, sobre los ataques y el peligro que representaba para todos. No obstante ello, no se habrían adoptado los recaudos correspondientes a los fines de evitar que el animal pudiese atacar a las personas que pasaran por el frente de la vivienda.

Fuente: La Arena