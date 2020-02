Registran un caso de dengue en una localidad, al límite de La Pampa, en Huinca Renancó

Las autoridades del hospital René Favaloro de la ciudad de Huinca Renancó confirmaron que un paciente del nosocomio tiene dengue. El director del centro asistencial Eduardo Andrada, confirmó el caso y dijo: «Es un caso importado, se trata de una vecina de Huinca Renanco que viajó al país vecino de Paraguay y allí habría contraído la enfermedad».

Ante este cuadro se inició el protocolo correspondiente y el profesional agregó, la vida del paciente no corre riesgo, ya recibió un tratamiento ambulatorio y evoluciona bien. «Ahora se ha puesto en marcha tareas de fumigación preventivas de acuerdo con lo establece el protocolo para estos casos y hay que seguir este tema muy de cerca», indicó.

Cabe recordar que aquí en la localidad de Realicó hace varios años, cuando se detectaron los primeros casos de esta enfermedad, las ovitrampas que se colocaron en el cruce de las rutas nacionales 188 y 35, entre otros lugares del pueblo ya marcaron la presencia del mosquito transmisor del dengue, pero no estaban infectados.

Ahora las autoridades deberán reforzar los controles y la prevención ante la presencia de este nuevo caso en la vecina ciudad de Huinca Renancó, para que la enfermedad no se propague en la zona del norte pampeano.

«Patios Limpios».

Las actuales autoridades comunales iniciaron una campaña denominada «Patios limpios» para evitar los criaderos de roedores, mosquitos, entre otros insectos y animales en la zona urbana. Además de la descacharrizar los patios para evitar criadores del mosquito Aedes aegypti, entre otros insectos y alimañas.

Fuente: La Arena

FOTO: HOSPITAL RENE FAVALORO DE HUINCA RENANCO (DIGITAL INFORMATIVO).