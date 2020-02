Julio Lolo Rodriguez: Lo más difícil de mantener es que el poder no te coma, te tratan bien todos y te crees que sos el dueño del pueblo y ahí está el error

Julio Rodríguez paso por el periodístico emitido de 9 a 11 por Impacto Castex y habló sobre los desafíos del peronismo en la ciudad luego de la derrota en las elecciones generales de octubre.

Durante 8 años, Julio Rodríguez fue secretario del gobierno municipal en la gestión de Julio Tato González. Rodríguez desempeñó su cargo desde el año 2011 hasta el 2018, año en que González asume como ministro de Seguridad y queda designado Balsa como nuevo intendente, donde Lolo Rodríguez mantuvo su puesto hasta el 2019.

«Durante los años que estuve trate de hacer mi trabajo que era atender a la gente, atender a las necesidades más urgentes, no te puedo decir que lo hice un 100% bien porque te estaría mintiendo pero creo que hice lo mejor que pude» afirmó Rodríguez en un balance sobre su trabajo. Y agregó que «hay problemas que no son solucionables y con prestar la oreja la gente ya se quedaba tranquila, eso es lo que la gente siempre te agradece, que siempre estuviste.»

El ex secretario fue consultado sobre la derrota de cambiemos al peronismo y mencionó que «es una sensación rara pasar por el municipio y decir no estamos acá». Rodríguez también fue crítico y sostuvo que «el justicialismo logró en todos los ámbitos, nacional y provincial, la unión, que no se logró acá», lanzó el ex secretario reconociendo la debilitación del peronismo luego de las internas.

En la entrevista, Rodríguez fue contundente con las debilidades del peronismo y que se generaliza a cualquier otra fuerza política y aseguró «en los 8 años que estuve en la secretaría de gobierno, lo más difícil de mantener es que el poder no te coma, es complicado y es difícil de mantener en la política. Vos vas a un lugar y todo el mundo te trata como si fueras el jefe del pueblo y el que se cree eso, a la larga o la corta comete errores» replicó el ex secretario hacía los liderazgos dentro del PJ local

Se le preguntó a Rodríguez sobre las causas de la derrota del peronismo y respondió de manera ambigua que «la situación acá fue un popurrí de cosas, yo también me hago cargo de los errores que cometí, pero acá se dieron muchas cosas». Aunque no especificó a que causas se debía el fracaso del justicialismo, Rodríguez si afirmó que la victoria de Cambiemos significará, al largo plazo, un sufrimiento para el pueblo castense.

Unión del peronismo castense

Rodríguez, en acuerdo con los concejales del FreJuPa y otros militantes peronistas, resaltó en la entrevista la necesidad de unión del justicialismo en Castex. «Considero que hay que dejar de pensar en las líneas políticas internas, y pensar en las militancias. Mi meta es que el peronismo se una y en 4 años seamos gobierno de vuelta» contestó el ex secretario.

Entre otras declaraciones Rodríguez habló sobre las carencias del peronismo , y además de la unión, mencionó que es necesario trabajar con los militantes más antiguos mientras se convoca a la juventud. El ex secretario también reconoció el papel de «bisagra» que deben cumplir los actuales funcionarios, en los que se incluye, para poder trabajar en la construcción de un peronismo castense fuerte, dejando las divisiones de lado para sumar más experiencia y ganas de trabajar, destacó el ex funcionario público.